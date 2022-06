Opmerkelijk: slagtand mammoet steekt uit rivierbed

Hoewel de dieren al bijna vierduizend jaar zijn uitgestorven, blijf je mammoetfossielen op bijzondere plekken tegenkomen.

Bij hun pogingen om het verleden van onze planeet beter te begrijpen, komen paleontologen soms fossielen tegen op de plekken waar je ze het minst verwacht. Zo doemde de mammoetslagtand uit deze foto op een wel heel bijzondere locatie op.

Pleistoceen

De foto werd genomen in Alaska. Dat hier een mammoetslagtand wordt gevonden, is op zich niet opmerkelijk, omdat die hier wel vaker opduiken. Wel bijzonder is de omgeving: het fossiel steekt namelijk zijwaarts uit een rivierbed. De tand wordt al een paar jaar in de gaten gehouden door de Universiteit van Alaska Fairbanks, maar dankzij onderzoeker aan de Universiteit van Virginia Adrienne Ghaly krijgen wij hem nu voor het eerst te zien.

De slagtand is afkomstig van een wolharige mammoet, een diersoort die 3600 jaar geleden is uitgestorven. De eigenaar van dit ivoor leefde waarschijnlijk een stuk langer geleden. In het rivierbed zijn de verschillende lagen grond goed te zien en zo valt te achterhalen dat deze mammoet uit het Pleistoceen komt, een tijdperk dat 2,58 miljoen jaar geleden begon en 11.700 jaar geleden eindigde.

Dieet

Doordat de slagtanden van mammoeten in laagjes groeien, geven ze veel informatie over het leven van het dier prijs. Eet dat een bepaalde plant die op een specifieke plek groeit, dan is dat terug te zien in de laag ivoor die op dat moment aangroeit. De Universiteit van Alaska houdt deze tand nu op zijn plek, omdat uitgraven door de aanwezigheid van de rivier te moeilijk is (als je goed kijkt, zie je zelfs de draadjes die ervoor zorgen dat hij niet het water in valt). Wie weet wat we hier weer van kunnen leren.

De mammoetslagtand die uit het rivierbed steekt.

Meer lezen over de opkomst en ondergang van deze giganten? In KIJK 3/2022 lees je hoe de grootste slurfdrager aller tijden is uitgestorven.

Bron: IFLscience

Beeld: Adrienne Ghaly