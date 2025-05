Sperwer gebruikt verkeerslicht tijdens het jagen

Een sperwer in New Jersey verstopte zich tussen een rij auto’s om vervolgens een verrassingsaanval uit te voeren.

Om goed te overleven, moeten dieren zich aanpassen aan het stadsleven. Zo isoleren spinnen hun web, zodat ze minder last hebben van stadslawaai en zijn de genen van ‘stadshagedissen’ veranderd ten opzichte van degene die in het bos leven.

Vladimir Dinets, een wetenschapper uit de Verenigde Staten, observeerde ook zo’n aanpassing bij een haviksachtige die vaak in Amerikaanse steden voorkomt: een mannelijke Coopers sperwer. Hij zag namelijk dat de vogel een rij auto’s, ontstaan door een verkeerslicht, gebruikte als dekmantel om zijn prooi te pakken te krijgen. Daarover schreef hij in Frontiers in Ethology.

Voertuigen als hulpmiddel

Een belangrijk onderdeel van een stad is het wegennetwerk. En dieren komen vaak in aanraking met verkeer dat zich daarover verplaatst – meestal met fatale afloop. Toch kunnen ze er juist ook gebruik van maken.

Vooral vogels hebben verschillende tactieken ontwikkeld om wegen voordelig te benutten. Kraaien laten bijvoorbeeld walnoten, mosselen en kleine dieren op de weg vallen, zodat die worden opengebroken of gedood door auto’s. Roofvogels, zoals raven, hangen de hele dag langs een snelweg om mogelijke verkeersslachtoffers op te peuzelen. En kleine zangvogels pikken graag de geplette insecten van een autoraam.

Dinets observeerde in West Orange, een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey, ook een geavanceerde techniek om te jagen. Het speelde zich af op een kruispunt waar het normaal gesproken niet zo druk was: zelfs tijdens spitsuren kwamen er slechts enkele auto’s. Toch vormde zich soms een rij voor het verkeerslicht. Dit gebeurde alleen wanneer een voetganger op het knopje drukte om over te steken, dan bleef het namelijk langer rood. De rij auto’s kwam dan tot aan een boom met een dicht bladerdek.

De Coopers Sperwer in West Orange met een prooi. Beeld: Vladimir Dinets.

Groen licht? Gaan!

Op het moment dat het voetgangerslicht groen werd – en een geluidje gaf voor blinde mensen – zag de onderzoeker een sperwer naar die boom vliegen. Als de rij auto’s zich helemaal bij de boom bevond, vloog het dier vlak langs de stoeprand snel naar de voortuin van een huis.

Wat bleek? De familie in dat specifieke huis dineerde ’s avonds vaak in hun voortuin. Allerlei vogeltjes kwamen op de kruimels af: spreeuwen, duiven en mussen. De perfecte prooien voor de sperwer. En door de beschutting van de auto’s zagen de vogels hem niet aankomen.

Een paar dagen later zag Dinets precies hetzelfde tafereel: wanneer het oversteekgeluid voor de voetgangers te horen was, vloog de sperwer naar de boom. Hij begreep dus het verband tussen het geluid en de lange rij auto’s.

Op een gegeven moment was het verkeerslicht kapot en verhuisde de kruimelfamilie. Daarna verscheen de sperwer nooit meer op die plek. De vogel had zich dus op korte tijd aangepast, en toen het niet meer mogelijk was, is hij weggegaan. Dit slimme gedrag toont hoe roofvogels zich razendsnel aanpassen aan een door mensen gemaakte omgeving. Wie weet past deze sperwer zijn slimme truc nu ergens anders toe.

Bronnen: Frontiers in Ethology, EurekAlert!