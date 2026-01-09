Oceaantemperatuur bereikte in 2025 wederom recordhoogte

De oceaan is in 2025 weer verder opgewarmd. Dat blijkt uit een nieuwe internationale analyse van meer dan vijftig wetenschappers.

De cijfers liegen er niet om: de oceaan slaat ieder jaar meer hitte op sinds de moderne metingen zijn begonnen. Een internationaal team van wetenschappers concludeert dat de oceaan in 2025 23 zettajoule (23.000.000.000.000.000.000.000 joule) aan warmte heeft opgeslagen. Tussen 2023 en 2024 sloeg de oceaan nog zestien zettajoule op. Voor de studie werkten meer dan vijftig wetenschappers van 31 verschillende onderzoeksinstituten uit Azië, Europa en Amerika samen.

Lees ook:

Oceaantemperatuur laat stijgende lijn zien

Dat de oceaan ieder jaar meer warmte opslaat, heeft te maken met de broeikasgassen die in de atmosfeer vrijkomen, zoals methaan en koolstofdioxide. Hierdoor warmt de atmosfeer op, en de oceaan slaat meer dan 90 procent van deze overtollige hitte op. Dat maakt de zogeheten ocean heat content (OCH) een goede indicator van klimaatverandering.

In 2025 is het OCH-record wederom gebroken. Maar niet op iedere plek in de oceaan is de OCH even hard omhoog gegaan. Zo’n zestien procent van de gehele oceaan bereikte in 2025 een hitterecord. In nog eens een derde eindigde dat jaar in de top drie warmste sinds het begin van de metingen.

De Tropische Atlantische Oceaan, de Zuidelijke Atlantische Oceaan, het noorden van de Grote Oceaan en de Zuidelijke Oceaan behoren tot de warmste gebieden.

Hitterecord negen jaar op rij gebroken

Sinds 1955 houdt het Amerikaanse National Centers for Environmental Information (NOAA) de OCH van de bovenste 2000 meter van de oceaan bij. In de jaren negentig begon zich een sterke trend af te tekenen dat het oppervlak opwarmt, vergeleken met de jaren ervoor. Sindsdien gaat de opwarming in een stabiele lijn omhoog. De snelheid waarmee dat gebeurt, neemt ook licht toe. De afgelopen negen jaar is het hitterecord van de oceaan jaarlijks verbroken.

De temperatuurverandering van de oceanen sinds 1958. Credit: Pan et al.

Gemiddelde temperatuur

Daarnaast is er nog een andere manier om de hitte van de oceanen te meten: sea-surface temperature (SST). Dan meet je – afhankelijk van de methode – tot zo’n 4,5 meter diepte. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur was in 2025 iets koeler dan in 2023 en 2024. Dat komt door de overschakeling van El Niño naar La Niña. Tijdens La Niña is het oceaanwater voor de kust van Zuid-Amerika een paar graden lager dan normaal.

Gevolgen warme oceaan

Het meest directe gevolg van een opwarmende oceaan, is een toename van extreem weer. Als het oppervlak warmer wordt, verdampt er ook meer water. Dat vertaalt zich in hevige regenval, tropische cyclonen, overstromingen en langere hittegolven.

Ook het leven in de zee is gevoelig voor de veranderende temperatuur. Zo verbleekt koraal bij te hoge temperaturen en ook fytoplankton – een belangrijke voedselbron voor veel zeeleven – lijkt er niet tegen bestand.

Bronnen: EurekAlert!, Advances in Atmospheric Sciences

Beeld: Global_Pics/Getty Images