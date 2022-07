Toeval belangrijker dan kwaliteit auto in Formule 1

Het houdt menig Formule 1-fan bezig: hoeveel verschil maakt de auto waarin een coureur rijdt uit voor de uitslag? En hoe belangrijk is toeval? Wetenschappers zochten het uit.

In veel aspecten van het leven hebben mensen het over de 80/20 regel, ook wel bekend als het Pareto-principe. Mensen die Formule 1 kijken ook; zo zouden de auto en het team 80% van het resultaat van de race bepalen en de kwaliteit van de coureur maar 20%. Onderzoekers van de Engelse Universiteit van Lethbridge weerleggen deze theorie in Applied Economics.

Extra inbreng

De wetenschappers gebruikten voor hun onderzoek de resultaten van de wedstrijdseizoenen van 2012 tot en met 2019 en analyseerden die met behulp van statistische modellering, een techniek die data-analisten helpt verbanden te leggen. Ze vergeleken elk seizoen en letten daarbij bijvoorbeeld op de hoeveelheid geld die uitgegeven werd aan de auto. Voor het vaststellen van het niveau van de coureur namen ze aan dat de degene die het beste betaald wordt ook de beste vaardigheden heeft.

Veruit het belangrijkste voor de resultaten was de interactie tussen team en coureur: hoe goed die verloopt bepaalt maar liefst 30-40% van een resultaat. De auto en het team op zich zouden maar zo’n 15% van de uitslag bepalen. De coureur zelf is goed voor een even groot percentage, maar dat betekent niet dat hij weinig invloed heeft. Hij beslist bijvoorbeeld ook mee bij het ontwikkelen van de auto en heeft zo extra inbreng.

Toeval

Naast de kwaliteit van auto, coureur en team speelt er ook nog een andere factor mee – toeval. Het weer kan tegenzitten of er kan iets op de weg liggen dat ervoor zorgt dat de wedstrijd compleet anders loopt. Volgens de onderzoekers bepaalt deze onvoorziene omstandigheden zo’n 20 tot 35% van de wedstrijd.

Een groot budget kan ook best een handje helpen bij het maken van een succesvol team, zo blijkt. “Een team dat elke race gemiddeld tiende wordt, zou met een extra $164,6 miljoen negende worden”, zegt auteur van het artikel Duane Rockerbie in een persbericht. Of dat het waard is, is een tweede.

Bronnen: Applied Economics, Eurekalert

Beeld: emperornie / Wikimedia Commons