Fantaseren vrouwen echt meer over vreemdgaan als ze ovuleren? Spoiler: nee

Een vrouw zou meer over vreemdgaan fantaseren als ze ovuleert. Ook kleedt ze zich tijdens deze periode sexyer en staart ze naar stoere mannen. Allemaal gebaseerd op slecht onderzoek, oordeelt Ronald Veldhuizen.

Staart een vrouw wat langer naar een man? Grote kans dat haar meest vruchtbare week van de maand aanbreekt. Dan geeft ze ook speciale geuren af en draagt ze vaker sexy kleding (zoals rood!). Zelfs vrouwen in een vaste relatie fantaseren meer over vreemdgaan en nemen grotere risico’s wanneer hun eieren op het punt staan te springen. Ze kiezen op zulke momenten het liefst voor een vent met een stoere kaaklijn. Mannen met een slap kinnetje moeten dan dus extra opletten.

Rammelend onderzoek

Wispelturige wezens hoor, die vrouwen. Dat zou je bijna gaan denken als je het wetenschapsnieuws van de afgelopen 25 jaar naast elkaar legt. Als tientallen studies allemaal op hetzelfde fenomeen wijzen, zal het wel kloppen, zou ik vroeger hebben gedacht. Maar nee. In feite rammelt al dat onderzoek – en niet zo’n beetje ook.

Een goed voorbeeld daarvan is het onderzoek dat het wetenschappelijk tijdschrift Nature in 1999 publiceerde. Dat zou laten zien dat vrouwen foto’s van mannen met stoere kaaklijnen aantrekkelijker vinden als ze ovuleren. Alleen: de steekproef was nogal klein, met maar 39 studentes. Dat zijn er zo weinig dat het resultaat ook gewoon een toevalseffect kan zijn. Toen Benedict Jones van de Glasgow-universiteit het Nature-onderzoek herhaalde met maar liefst 584 vrouwen, bleef er van het verhaal niets overeind: de voorkeur van vrouwen schommelt nul komma nul tijdens hun cyclus.

Vrouwen kleden zich niet sexyer tijdens de eisprong

Dat steekproefprobleem geldt voor vrijwel alle ‘gekke’ ovulatie psychologienieuwtjes die je ooit hebt gelezen. Neem de bewering dat vruchtbare vrouwen zich sexyer kleden. Die klopt niet, aldus psycholoog Julia Stern van de Universiteit van Bremen, die een studie deed onder honderden vrouwen. Ook dragen ze tijdens de eisprong niet vaker rood, vond weer een ander onderzoek. Al is het wel zo dat vrouwen vaker rood dragen wanneer ze zich uitdagend willen kleden.

Wat mij het meest stoort, is de onuitgesproken gedachte achter al dat slechte onderzoek. Door zich juist te concentreren op raar vrouwengedrag tijdens de eisprong en dat zogenaamd aan te tonen, verkleinen zulke studies stuk voor stuk de rol van de vrouw tot femme fatale, gedreven door evolutionaire instincten en zonder eigen wil. En die moet de man dan zien te temmen.

Gelukkig zijn er ook wetenschapsteams die oprecht nieuwsgierig zijn naar wat vrouwen van hun eisprong merken gedurende de maand. Onderzoekers van de Universiteit Leipzig verzamelen nu bijvoorbeeld al jaren dagboekgegevens van duizenden vrouwen. En wat blijkt: vlak voor de eisprong zeggen opvallend veel vrouwen zich iets aantrekkelijker te voelen. Wat ze daarmee doen, bepaalt elke vrouw voor zichzelf.

Ronald Veldhuizen is wetenschapsjournalist en schrijft onder meer voor de Volkskrant. Daarnaast is hij hoofdredacteur van Skepter. In deze column prikt hij elke maand een mythe door.

