Trend: citroenwater drinken voor een platte buik. Werkt dat?

Volgens influencers zou je iedere dag moeten beginnen met het drinken van citroenwater, daar krijg je namelijk een strakke buik van. Columnist Ronald Veldhuizen noemt het onzin.

Men neme een citroen, een glas en kraanwater. Extra TikTok-tip: pak ook een grote spies. Prik daarmee een gat in de top van de citroen, steek de prikker erin en haal ’m er weer uit. Nu heb je een citroen met een tunnel erin. Houd die boven het glas met het gat aan de onderkant en pers hem uit. Voeg kraanwater toe. Drink. Profit.

Profit, wat? Nou, beroemdheden als Beyoncé, Gwyneth Paltrow en ook het Nederlandse topmodel Romee Strijd beweren dat het citroenwaterochtendritueel hét geheim is voor een platte buik en een gezond lijf.

Meer Columns van Ronald Veldhuizen:

Teleurstellingen

Ik zeg ritueel, want je moet het op een speciale manier doen. Neem de citroen zo’n twintig tot dertig minuten vóór het ontbijt. Dat zou de vitaminen en antioxidanten uit het sap genoeg tijd geven om in je lijf te activeren. Het kraanwater maakt dat ze makkelijker in je darm oplossen en hopla: je versnelt je stofwisseling en valt af.

Nu moet ik toegeven dat Beyoncé en Strijd op buikgebied de boel bijzonder goed voor elkaar hebben vergeleken met mij en waarschijnlijk vele anderen, dus ik snap waarom de truc razend populair is op de socials en in lifestylebladen. Maar bereid je voor op teleurstellingen.

Gesponsord door citrusvruchtenindustrie

Ten eerste: de citroenwatertruc is ontstaan als smaakhulpje en niet veel meer. Meng in ontwikkelingslanden ietwat smerig kraanwater met citroen en mensen drogen waarschijnlijk minder vaak uit, aldus een rapport van het U.S. Agency for International Development.

Ten tweede zijn er de moleculaire beloftes: antioxidanten en vitamine C. Wetenschappelijk gezien lijken die hout te snijden, maar de meeste studies naar die stoffen in citroenwater zijn gesponsord door bijvoorbeeld de Spaanse citrusvruchtenindustrie, en soms ook kruidenextractfabrikanten. Het is allemaal gepriegel achter de komma: de beste studies laten zien dat mensen stofjes uit citroenen opnemen. Wat voor nut dat verder heeft, blijft onbewezen.

Vitamine C

Maar vitamine C is toch gezond? Je moet er voldoende van binnenkrijgen, dat klopt. Maar dat werkt ook zonder dit ritueel. Of zonder citroen. Je kunt ook spruitjes eten. Daar zit twee keer zo veel vitamine C in en een boel antioxidanten. Hup, spruitjes in de blender en klaar.

Maar dat doen de celebrities natuurlijk niet. En dat is logisch: beroemdheden delen tips die iedereen leuk vindt, die lekker smaken en die je makkelijk volhoudt. Zo geef je je fans een beetje het idee dat zo’n sterrenleven eigenlijk normaal en haalbaar is. En dat platte buikje ook.

Deze column is ook te lezen in KIJK 2/2024.

Tekst: Ronald Veldhuizen

Beeld: twomeows/Getty Images