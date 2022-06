Waarom is 21 juni niet de warmste dag van het jaar?

21 juni is de langste dag van het jaar op het noordelijk halfrond. Is het daarmee ook de heetste dag?

Wanneer is de langste dag van het jaar?

Op 21 juni, de dag van de zonnewende, ontvangt het noordelijk halfrond de maximale hoeveelheid zonnestraling. Het is de langste dag van het jaar, en door de stand van de aardas staat onze kant van de aarde bovendien optimaal naar de zon toe gekanteld. Toch is 21 juni inderdaad niet de warmste dag van het jaar.

De reden is dat de atmosfeer, de oceanen en de aardbodem tijd nodig hebben om op te warmen. Vergelijk het met een oven die je op zijn hoogste stand zet: het zal even duren voor die goed heet wordt – en ook als je hem na tien minuten iets lager zet blijft de temperatuur gewoon stijgen.

Op aarde gaat de opwarming door zolang de hoeveelheid warmte die overdag binnenkomt groter is dan de hoeveelheid warmte die de aarde ’s nachts weer verliest. De warmste dag van het jaar valt daardoor doorgaans eind juli of begin augustus.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 7/2019.

Tekst: Marlies ter Voorde