Graslandvogel maakt gebruik van waarschuwingsroep van prairiehond

Amerikaanse wulpen kunnen zich eerder voorbereiden op roofdieren door te luisteren naar het waarschuwende geblaf van prairiehonden.

De ene blaf van een prairiehond betekent zoiets als: “Kijk uit, er is een roofdier in de lucht!”, terwijl een andere waarschuwt voor gevaar op de grond. Zodra een prairiehond zo’n alarm laat horen, worden zijn soortgenoten extra alert of duiken hun holletje in. Maar nu blijken zij niet de enige die daar voordeel aan beleven. Ook de Amerikaanse wulp, een graslandvogel, lijkt het waarschuwingsgeblaf te begrijpen. Wetenschappers ontdekten dat deze vogel luistert naar het geblaf, om zich vervolgens voor roofdieren te verstoppen als er alarm wordt geslagen. Ze schrijven hierover in Animal Behavior.

Populaire prooi

Prairiehonden staan op het menu van allerlei roofdieren: vogels, zoals steenarenden en roodstaartbuizerds, maar ook vossen, dassen en zelfs grote slangen hebben het op hen gemunt. Diezelfde rovers lusten ook wel een Amerikaanse wulp of haar eieren. En op de grond is zo’n wulp behoorlijk kwetsbaar.

Een Amerikaanse wulp. Beeld: Joshua J. Cotten/Unsplash.

Luid alarm

De prairiehonden hebben ondertussen een goed doordacht waarschuwingssysteem. Ze leven in grote kolonies, met talloze holletjes die mijlenver reiken in één groot gangenstelsel. Zodra een van hen een roofdier spot, laat hij een luid geblaf horen met de boodschap van gevaar. Zelfs de hond in het verst gelegen holletje zal weten wat er aan de hand is. Maar het viel de wetenschappers op dat ook de wulp meeluistert: het leek alsof ze bij het horen van een alarm haar hoofd, snavel en buik tegen de grond drukte. Een uitstekende camouflagetechniek — in het gras is ze nauwelijks nog te zien.

Opgezette das op wieltjes

Om te onderzoeken of de vogels nou echt gebruik maken van de alarmeringen van de honden, hebben de wetenschappers een nep roofdier gemaakt: een opgezette das op een op afstand bestuurbaar karretje. Midden op de prairie in de Amerikaanse staat Montana lieten ze dit angstaanjagende dier los. De ene keer speelden ze via de das een bandje af met het geblaf van de prairiehonden, de andere keer bleef het stil. En wat bleek? Wanneer het geblaf te horen was, drukten de wulpen zich al tegen de grond terwijl de das nog vijftig meter van hen verwijderd was. Klonk er geen waarschuwing, dan deden ze dat gemiddeld bij dertig meter afstand – waarschijnlijk omdat ze het roofdier pas op dat moment in de gaten kregen.

Het is eigenlijk niet voordelig voor de vogels om zich in gebied van prairiehonden te vestigen, want dat is dus een hotspot voor roofdieren. Maar dankzij het afluisteren van die ‘hondenwaarschuwingen’ is het risico voor hen wat kleiner dan gedacht. De onderzoekers vermoeden dat dit een reden kan zijn waarom de wulpen er toch blijven broeden.

Bronnen: Animal Behavior, The Guardian

Beeld: Medgyesi Jenő/Pixabay