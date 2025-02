Hoe vaak moet je wisselen tussen zitten en staan bij een zit-sta-bureau?

[ADVERTORIAL]

Een zit-sta-bureau wordt steeds populairder op kantoor en thuis, maar hoelang moet je eigenlijk staan om er echt voordeel uit te halen? Sommige mensen denken dat ze zoveel mogelijk moeten staan, terwijl anderen juist kiezen voor een mix van zitten en staan. Wat is nu de beste verhouding? Experts delen hun inzichten en geven praktische tips voor een gezonde werkhouding.

Is meer staan beter dan zitten?

Lang zitten is slecht voor je gezondheid, dat is inmiddels wel duidelijk. Rugklachten, een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en minder calorieverbranding zijn slechts een paar nadelen. Toch betekent dit niet dat je de hele dag moet gaan staan. Langdurig staan kan namelijk ook problemen opleveren, zoals vermoeidheid, pijn in de benen en zelfs spataderen. Het gaat dus niet om alleen maar zitten óf alleen maar staan, maar om de juiste balans. Onderzoek wijst uit dat de beste verhouding ongeveer 1:1 of 2:1 is oftewel, per uur zou je 30 tot 40 minuten moeten zitten en 20 tot 30 minuten moeten staan. Sommige deskundigen adviseren zelfs een nog iets hogere verhouding van staan, maar altijd met voldoende afwisseling.

De beste verhouding volgens deskundigen

Volgens bewegingswetenschappers is afwisseling de sleutel. De richtlijn van 30 minuten zitten, 15 minuten staan en 15 minuten bewegen per uur wordt vaak genoemd als ideale verdeling. Dit voorkomt niet alleen stijfheid en rugklachten, maar zorgt er ook voor dat je productief blijft. Enkele tips van experts om de juiste balans te vinden:

Begin rustig: Als je net begint met een zit-sta-bureau, start dan met 15 tot 20 minuten staan per uur en bouw het langzaam op.

Als je net begint met een zit-sta-bureau, start dan met 15 tot 20 minuten staan per uur en bouw het langzaam op. Gebruik een timer: Stel een herinnering in om regelmatig van houding te wisselen. Dit voorkomt dat je te lang in één houding blijft.

Stel een herinnering in om regelmatig van houding te wisselen. Dit voorkomt dat je te lang in één houding blijft. Zorg voor beweging: Naast afwisselend zitten en staan, is bewegen minstens zo belangrijk. Loop bijvoorbeeld even naar de keuken of doe een korte stretch.

Naast afwisselend zitten en staan, is bewegen minstens zo belangrijk. Loop bijvoorbeeld even naar de keuken of doe een korte stretch. Let op je houding: Sta niet te lang stil in dezelfde houding, maar verplaats af en toe je gewicht van het ene been naar het andere.

Wil je een goed zit-sta-bureau dat makkelijk in hoogte verstelbaar is? Kijk dan eens bij zit-sta-bureau voor verschillende modellen die aansluiten bij jouw behoeften.

Wat zegt de wetenschap?

Verschillende studies tonen aan dat afwisseling tussen zitten en staan de beste aanpak is. Een onderzoek gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine adviseert om minimaal twee uur per dag staand te werken en dit uiteindelijk op te bouwen naar vier uur. Dit helpt niet alleen tegen de negatieve effecten van langdurig zitten, maar verhoogt ook je energieniveau en concentratie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen die een zit-sta-bureau gebruiken productiever zijn en zich minder vermoeid voelen aan het einde van de dag. Het heeft dus niet alleen voordelen voor je gezondheid, maar ook voor je prestaties op het werk. Voor meer informatie en diverse oplossingen voor een ergonomische werkplek, bezoek www.ivono.eu.