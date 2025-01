Werk jij zittend? Dat wordt gelinkt aan een slechtere nachtrust

Uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die voor hun werk veel zitten, meer moeite hebben met slapen. Hoe zit dat?

Kampioen zitten. Het is niet bepaald een titel waar we als Nederland trots op moeten zijn. Uit een onderzoek van Arboportaal (2024) blijkt dat bijna de helft van de werkenden in ons land 6 uur of meer zit tijdens hun werkdag. Kijk je naar de hele dag – dus buiten de werkuren om – zit 26 procent zelfs 8,5 uur of langer. Dat percentage ligt op 11 procent voor de rest van Europa.

Waarom dat allemaal zo erg is? Langdurig zitten wordt aan allerlei narigheid gelinkt, zoals hart- en vaatziekten, obesitas en verschillende soorten kanker. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er nog een gevolg aan het illustere rijtje kan worden toegevoegd: slecht slapen.

Psycholoog Claire Smith van de University of South Florida (VS) leidde de studie en publiceerde haar bevindingen in Journal of Occupational Health Psychology.

Drie soorten slapers

Voor de studie maakte het team gebruik van een al bestaande database, Midlife in the United States. Die bevat gedetailleerde informatie van representatieve groepen Amerikanen, waaronder 1297 fulltime-werkers.

Zij zijn tweemaal in ongeveer tien jaar uitgebreid gevraagd naar hun slaapgedrag. Bijvoorbeeld of ze dutjes deden overdag, moeite hadden met in slaap vallen, last hadden van slapeloosheid en hoe moe ze zich voelden overdag.

Smith deelde deze 1297 mensen vervolgens onder in drie groepen: ‘goede slapers’, ‘inhaalslapers’ en ‘slapeloosheidslapers’. Zogenaamde inhaalslapers deden bijvoorbeeld vaak dutjes overdag of sliepen extra lang uit in het weekend. De laatste groep kenmerkte zich door lastig in slaap te vallen, veel wakker te worden ’s nachts en zich overdag erg moe te voelen.

Veel zitten en slapeloosheid

De volgende stap was het linken van de slaapinformatie aan de beroepsinformatie. Conclusie? Mensen met een zittend beroep hadden veel vaker last van slapeloosheid, terwijl mensen met onregelmatige werktijden vaak moe waren overdag en dutjes nodig hadden.

Volgens Smith hebben mensen die zittend werken een 37 procent grotere kans om last te krijgen van slapeloosheid. De onregelmatige werkers lopen 66 procent meer risico dat ze hun slaap op andere momenten moeten inhalen.

Werken moet anders

Volgens Smith is haar studie een signaal dat we ons werk heel anders moeten gaan vormgeven. We zouden de gevolgen die onze beroepen op onze slaap hebben veel serieuzer moeten nemen, meent ze.

“De bevindingen zijn belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers”, vertelt ze in een persbericht. “Onderzoek wijst namelijk uit dat slecht slapen negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit, welzijn en algemene gezondheid.”

Zo blijkt uit recent onderzoek dat je tijdens je diepe slaap je hersenen als het ware schoonspoelt. Die spoeling is nodig om bepaalde hersenziekten – zoals Alzheimer – te voorkomen. Al met al genoeg reden om zo nu en dan even van je bureau op te staan.

Beeld: Antoni Shkraba/Pexels