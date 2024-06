Nederlanders zitten het meest van alle Europeanen

Uit nieuw onderzoek van TNO blijkt dat werkende Nederlanders per dag ontzettend veel uren op hun kont spenderen. Wat zijn hier de risico’s van? En hoe kunnen we onze zitcultuur veranderen?

Als je iemand uit het buitenland vraagt welke associaties ie met Nederland heeft, vliegen al snel de zelfstandige naamwoorden tulpen, molens en kaas je om de oren. Maar ook het werkwoord fietsen. Naast China en India staat Nederland in de mondiale top drie van landen waar mensen het vaakst de fiets pakken. Een sportief volkje, dus.

Maar nieuwe cijfers die TNO heeft gepresenteerd, plaatsen vraagtekens bij het beeld van de sporty Dutch, zoals de Britse krant The Guardian ons volk onlangs nog omschreef. Hieruit blijkt namelijk dat werkend Nederland gemiddeld 8,9 uur per dag zittend doorbrengt – meer dan inwoners van andere Europese landen, aldus TNO.

Kampioen langzitten

“Jaarlijks nemen we enquêtes af onder werkgevers, werknemers en zzp’ers”, vertelt Marjolein Douwes, onderzoeker gezond werken bij TNO. “Op deze manier verzamelen we continu cijfers die ons een representatief beeld geven van de arbeidsomstandigheden in ons land en de gezondheid van werkende Nederlanders.”

Sinds 2017 vraagt TNO werknemers ook naar het aantal uren dat ze op hun kont spenderen. Deze methode om het zitgedrag in kaart te brengen, is niet ideaal, geeft Douwes toe. Mensen zijn slecht in het schatten van het aantal zituren dat ze maken. Proefpersonen uitrusten met sensors gedurende de dag – iets dat ze in Scandinavische landen geregeld doen – zou betrouwbaardere cijfers opleveren. “In de toekomst willen we wel naar zulke methodes toe.” Maar voor dit onderzoek, waarbij werd gekeken hoeveel de inwoners van ons land zitten in vergelijking met die van andere landen, zijn de resultaten uit de vragenlijsten goed bruikbaar, geeft Douwes aan. “De rangorde blijft hetzelfde.”

Uit de studie blijkt zoals gezegd dat Nederlanders gemiddeld 8,9 uur zitten op een doordeweekse dag. Meer dan de helft daarvan gebeurt op het werk: 4,5 uur. Daarnaast zitten we nog eens 3,4 uur in onze vrije tijd. De overige zittijd, ongeveer een uurtje, is op weg naar en van werk in de auto.

