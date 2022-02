Volgende halte: Alpha Centauri

Ook de dichtstbijzijnde sterren en hun planeten bevinden zich te ver van ons vandaan om ze met onze huidige raketten te bereiken. Om ze toch met een bezoekje te kunnen vereren, werken wetenschappers aan alternatieve methodes, zoals zeilen op licht of profiteren van kernfusie-energie.

Op 4 lichtjaar van de aarde – zo’n 40.000 miljard kilometer – vinden we de drie sterren die het dichtst bij ons zonnestelsel staan: de dubbelster Alpha Centauri A en B, en de meest nabije ster Proxima Centauri. Daar zijn tekenen gevonden van exoplaneten, zoals planeten rond andere sterren heten. Bij Alpha Centauri zouden we zelfs een planeet kunnen vinden die op de aarde lijkt. Daar willen we natuurlijk graag een kijkje nemen.

Nu hebben we al ruimtesondes het zonnestelsel uit geschoten. Pioneer 10 uit 1972 en Voyager 1 en 2 uit 1977 verlieten de beschermende heliosfeer, de magneetbel die de zon om ons zonnestelsel stuwt. Voyager 1 kwam tot nu toe het verst. Begin dit jaar had hij ruim 23 miljard kilometer achter de rug, en nog steeds racet hij met 61.200 kilometer per uur het heelal in. Maar zelfs met die enorme snelheid zou het nog 75.000 jaar duren voor hij arriveert bij Proxima Centauri – als hij die kant op zou gaan.

Beeld: L. CALÇADA/NICK RISINGER/ESO