Asteroïde 2024 YR4 gaat de aarde toch niet raken

De laatste analyse van de Europese ruimtevaartorganisatie laat zien dat er nog maar 0,001 procent kans is dat een asteroïde de aarde in 2032 gaat raken.

Eerder verkondigde de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) dat er een kans van 2,8 procent was dat een asteroïde in 2032 zou inslaan op de aarde. Nieuwe observaties met gigantische telescopen verlagen die kans nu naar slechts 0,001 procent.

Enorme impact

Als je leest dat een asteroïde mogelijk de aarde gaat raken, denk je misschien wel gelijk aan de film Don’t look up uit 2021, waarbij de mensen op aarde worden uitgeroeid door een reusachtige asteroïde. Zo’n doemscenario was nu sowieso niet voorspeld vanwege een veel kleinere omvang van het ruimtegesteente, maar bij elke minimale inslagkans gaan toch de alarmbellen af.

De desbetreffende asteroïde werd voor het eerst gespot op 27 december 2024, door astronomen in Chili. De ESA bevestigde gelijk dat er een kleine kans bestond dat deze asteroïde op de aarde zou kunnen knallen. En die kans werd steeds groter en groter, tot wel 2,8 procent. Opvallend hoog, de meeste asteroïden die worden ontdekt hebben een impactkans van minder dan 0,01 procent.

Hoewel 2,8 procent niet enorm hoog is, was er wel meteen veel aandacht voor. Een inslag van 2024 YR4 zal namelijk flinke gevolgen hebben. Astronomen schatten dat de ruimterots tussen de veertig en negentig meter breed is, wat een hele stad zou kunnen verwoesten. Bovendien is er, als een asteroïde daadwerkelijk zou inslaan, jaren voorbereidingstijd nodig om er iets aan te kunnen doen. Daarom is het verstandig om zelfs een klein risico al serieus te nemen.

Langs de aarde

Door nauwkeurigere en gerichtere observaties voorspelt de ESA nu dat 2024 YR4 op 22 december 2032 toch niet tegen de aarde knalt en op een veilige afstand langs de aarde sjeest. Toch blijven astronomen de asteroïde onderzoeken, onder andere om een betere inschatting te kunnen doen van de grootte ervan.

Het komt overigens vaker voor dat de inslagkans eerst hoog wordt ingeschat, om vervolgens naar beneden te worden bijgesteld. Vlak na de ontdekking van een asteroïde op ramkoers is er nog veel onzeker, astronomen weten nog niet goed welke baan hij precies gaat volgen. Ze stellen daarom veel mogelijke routes voor. Extra onderzoek brengt dat aantal vervolgens omlaag. Als de ramkoers daarna nog in de selectie zit, stijgt de kans op een botsing, want er zijn simpelweg minder banen die de asteroïde volgens de voorspellingen kan volgen. Nog nauwkeurige observaties kunnen later de ramkoers vaak uitsluiten, waardoor het risico plotseling sterk afneemt.

Beeld: Pixabay/urikyo33

Bronnen: ESA, IAU, StarWalk