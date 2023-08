Astronomen ontdekken nieuw type ster

Deze artist’s impression toont HD 45166, een zware ster waarvan onlangs is ontdekt dat hij het sterkste magnetische veld heeft dat ooit bij een zware ster is aangetroffen. Intense winden van deeltjes die van de ster wegwaaien worden door dit magnetische veld ingevangen, waardoor de ster door een gasachtig omhulsel is omgeven. © ESO/L. Calçada

Ze zijn volop in het Melkwegstelsel te vinden, maar hoe magnetars ontstaan is astronomen nog steeds een raadsel. Een nieuwe ontdekking licht een tipje van de sluier op.

Hij maakt deel uit van een dubbelster (waarbij die samen met een andere ster om een gemeenschappelijk zwaartepunt cirkelt), bevat veel helium en is een paar keer zwaarder dan onze zon. Met die informatie moesten sterrenkundigen het lange tijd doen, maar met behulp van diverse telescopen verspreid over de hele wereld hebben ze eindelijk meer kennis weten te vergaren over ster HD 45166. Hij heeft een enorm sterk magneetveld en zou een voorloper zijn van een zogeheten magnetar.

Magnetar

Magnetars zijn neutronensterren, het twintig kilometer brede overblijfsel van een zware ster die aan het eind van zijn leven ontploft als supernova. Zo’n neutronenster is zwaarder dan de zon, en de zwaartekracht is zo sterk dat alle normale atomen in het binnenste worden samengeperst tot ongeladen kerndeeltjes: neutronen.

Bijzonder aan magnetars is hun ongewoon sterke magneetveld. Dat is honderd tot duizend keer sterker dan van ’gewone’ neutronensterren, en die halen al veldsterktes van tien miljard keer sterker dan een koelkastmagneet. Ze worden dan ook de sterkste magneten in het heelal genoemd.

Magnetische heliumster

Sterrenkundigen houden al jaren HD 45166, die zich op ongeveer 3000 lichtjaar afstand van de aarde bevindt, in de gaten. Maar verder dan die hierboven genoemde karaktereigenschappen kwamen ze niet. Totdat een team, onder leiding van Tomer Shenar van de Universiteit van Amsterdam, besloot om de ster met verschillende faciliteiten van over de hele wereld te bestuderen, waaronder die van de ESO. Het ontdekte toen dat HD 45166 het sterkste magnetische veld heeft dat ooit bij een zware ster is aangetroffen.

De waarneming markeert de ontdekking van de allereerste zware magnetische heliumster – een nieuw type ster. “Het is fantastisch om een nieuw type astronomisch object te ontdekken,” zegt Shenar in een persbericht, “vooral als dit zich al die tijd recht voor onze neus bevond.”

HD 45166 zou volgens de onderzoekers ook aanwijzingen geven over de oorsprong van magnetars: berekeningen wijzen erop dat de ster als magnetar zal eindigen. Terwijl hij onder zijn eigen zwaartekracht bezwijkt, zal zijn magnetische veld sterker worden. Uiteindelijk verandert HD 45166 in een uiterst compacte kern met een magnetisch veld van ongeveer 10 miljard tesla.

Bronnen: Science, ESO persbericht

Beeld: ESO/L. Calçada