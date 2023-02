Algoritme vindt acht ‘verdachte’ buitenaardse signalen

Kunstmatige intelligentie heeft miljoenen radiosignalen uit de ruimte gescand en vond er acht die weleens van buitenaards leven afkomstig kunnen zijn.

“Waarom zouden wij de enige intelligente beschaving in het immense universum zijn?” Met die vraag in hun achterhoofd zoeken de onderzoekers van het Breakthrough Listen-project al jaren naar radiosignalen afkomstig van andere planeten. Ze noemen deze geluidsgolven technosignatures en die zouden volgens hen kunnen wijzen op een intelligente buitenaardse beschaving. Een nieuw algoritme slaagde erin om acht van zulk soort technohandtekeningen te vinden en overtreft daarmee alle bestaande modellen. Dat schrijven ze in het vakblad Nature Astronomy.

Lees ook:

Achtergrondruis

Technohandtekeningen zijn niet zo makkelijk te achterhalen. Het heelal is namelijk nogal luidruchtig. Hemellichamen, zwarte gaten, supernova’s en andere kosmische evenementen zorgen voor een hoop achtergrondruis. Ook onze eigen technologie, zoals gps-satellieten, kunnen buitenaardse signalen verstoren. Het is dus zoeken naar een speld in een hooiberg.

Tenminste, voor ons mensen. Kunstmatige intelligentie kan in grote hoeveelheden data zoeken naar herkenbare patronen. Peter Ma, student wis- en natuurkunde aan de University of Toronto (Canada) ontwikkelde daarom een nieuw machine learning-algoritme om veelbelovende technohandtekeningen uit de ruis te filteren. Daarmee zette hij de volgende stap in de zoektocht naar buitenaards leven.

Oefening baart kunst

Voordat Ma en zijn team het systeem konden gebruiken, moesten ze het eerst uitgebreid trainen. De astronomen deden meerdere aannames over de kenmerken van zo’n technohandtekening. Op basis daarvan hebben ze het neurale netwerk laten oefenen met gesimuleerde gegevens. Zo kon het systeem uiteindelijk de zelf gefabriceerde buitenaardse signalen tussen de ruis uit vissen.

Vervolgens mocht het KI-model aan de slag met echte onderzoeksgegevens. Met behulp van een random forest-algoritme kon het systeem de interessante signalen onderscheiden van de ruis en scande het meer dan drie miljoen signalen die verzameld zijn door de Amerikaanse Green Bank Telescope.

Verdachte vondsten

Volgens Ma wist zijn systeem acht “zeer verdachte” signalen te herkennen. Bestaande algoritmes zagen die over het hoofd. Deze nieuw ontdekte technohandtekeningen waren dus de moeite waard om verder te bestuderen. De astronomen identificeerden vijf verschillende sterren als de bronnen van die signalen. Maar toen ze opnieuw naar deze sterren keken met de Green Bank Telescope, lukte het niet om de signalen opnieuw waar te nemen.

Er bestaat een kans dat de ‘verdachte’ signalen dus gewoon ruis zijn. De wetenschappers geven toe dat er nog veel onderzoek nodig is naar hoe een buitenaardse technohandtekening er precies uitziet. Doordat het KI-systeem met simulaties heeft geoefend, let het misschien op verkeerde dingen. Maar met dit onderzoek heeft het team wel laten zien dat kunstmatige intelligentie een volgende stap kan zijn in de zoektocht naar buitenaardse intelligente beschavingen.

Bronnen: Nature Astronomy, New Atlas, Science Times

Beeld: Pixabay