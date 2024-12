Dwingeloo krijgt signaal van Voyager 1

Twee oude rotten in het vak hebben contact met elkaar gezocht: ruimtesonde Voyager 1 en een historische telescoop in Dwingeloo.

Op 5 september 1977 schoot de onbemande sonde Voyager 1 vanaf Cape Canaveral in Florida naar de ruimte. Zijn missie: onderzoek doen naar Jupiter, (de ringen van) Saturnus, Uranus en Neptunus. Maar het ruimtescheepje bleek een taaie. Na 36 jaar ging het de boeken in als het eerste door mensen vervaardigd object dat de interstellaire ruimte bereikte. Met andere woorden: Voyager 1 had ons zonnestelsel verlaten.

Op dit moment bevindt de sonde zich op 25 miljard kilometer van de aarde vandaan, en zendt nog altijd signalen naar onze planeet. Onlangs heeft een 68 jaar oude radiotelescoop in het Nederlandse Dwingeloo een van die signalen opgevangen. En dat mogen we best bijzonder vinden.

Veel rekenen

Het gelegde contact gebeurde niet spontaan. De vrijwilligersorganisatie CAMRAS – die de radiotelescoop in Dwingeloo gebruikt, onderhoudt en beheert – deed er flink zijn best voor. Omdat de telescoop voor lagere frequenties werd ontworpen dan de 8,4 gigahertz waarmee Voyager 1 communiceert. Aanpassingen aan de antenne en de focus waren dan ook nodig.

Ook moesten de amateurastronomen van CAMRAS veel rekenen om te weten welke baan de ruimtesonde zou nemen en op welk moment hij een signaal zou sturen. Zo’n teken van leven doet er vervolgens 23 uur over om de aarde te bereiken. En zondag 8 december was het dan zover: de monumentale telescoop ving een zwak signaal op van Voyager 1.

Petje af

Om welke boodschap het precies gaat, kan CAMRAS ons niet vertellen. In de grafiek hieronder zie je het lijntje dat behoort bij het signaal uitsteken boven de rest. Dat de telescoop iets heeft ontvangen, is dus duidelijk. Maar wát precies, blijft de vraag.

© CAMRAS

NASA gebruikt schotels van het Deep Space Network (DSN) om te communiceren met Voyager 1. Deze schotels, verspreid over de aarde in Goldstone, Canberra en Madrid, hebben een diameter van 70 meter – een stuk groter dan de telescoop in Dwingeloo met een doorsnede van 25 meter. Bovendien zijn deze schotels geoptimaliseerd voor de hoge frequenties van de verre ruimtesonde. Petje af voor CAMRAS dus.

Bronnen: CAMRAS, NOS.nl

Beeld: NASA/JPL