Amerikaanse zakenman maakt eerste commerciële ruimtewandeling

Zakenman Jared Isaacman en ingenieur Sarah Gillis maakten vandaag als eerste niet-astronauten een ruimtewandeling, als onderdeel van de Polaris Dawn-missie van SpaceX.

Op 700 kilometer boven de aarde stak de Amerikaanse zakenman Jared Isaacman (41) zijn hoofd uit het Crew Dragon-ruimtevaartuig. “Ik weet dat we thuis veel werk te doen hebben, maar vanaf hier ziet de aarde eruit als een perfecte wereld”, waren zijn eerste woorden. Hij bleef ongeveer 10 minuten buiten. Daarna maakte ook reisgenoot Sarah Gillis (30) een korte ruimtewandeling.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ