Polaris Dawn-missie met eerste commerciële ruimtewandeling van start

De Polaris Dawn-ruimtevlucht met de eerste commerciële ruimtewandeling ooit, georganiseerd door SpaceX, ging na de nodige vertragingen vandaag dan eindelijk de ruimte in.

Op dinsdag 10 september is de raket van de Polaris Dawn-missie gelanceerd. Dit is de eerste van drie ruimtelijke missies van SpaceX, gefinancierd door miljardair en piloot Jared Isaacman. Naast het feit dat deze missie zal leiden tot veel kostbare nieuwe inzichten in de ruimtevaart, gaat het de geschiedenisboeken in als eerste commerciële ruimtewandeling ooit.

Hoe steekt de missie in elkaar?

De Polaris Dawn-missie werd gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida met behulp van een Falcon 9-draagraket. Het team van SpaceX zit in een Crew Dragon, een ruimtevaartuig met plaats voor vier ruimtevaarders. Deze zal de bemanning naar een hoogte van 1400 kilometer brengen. Dit is de hoogste menselijke vlucht sinds 1972, toen NASA-astronauten voor de zesde keer voet op de maan zette.

Vijf dagen lang zal de raket zich in de ruimte bevinden. Aanwezig op het schip zijn vier bemanningsleden, waaronder Jared Isaacman als commandant. De bemanningsleden van Polaris Dawn zijn geen professionele astronauten, maar burgers met ervaring in de lucht- en ruimtevaart. De deelname van deze burgers aan een missie als Polaris Dawn is een grote stap richting een toekomst met volop commerciële ruimtevaart en zelfs ruimtetoerisme.

Op de derde dag van de missie maken twee bemanningsleden een ruimtewandeling. Volgens de planning zijn Isaacman en Sarah Gillis, senior ruimtevaartingenieur, ongeveer een kwartiertje bezig buiten het ruimteschip. Hier willen ze zo veel mogelijk kennis opdoen over het ruimtepak dat ze aanhebben, informatie die van pas zal komen bij verdere ontwikkelingen van het pak.

De Polaris Dawn-crew in hun SpaxeX ruimtepakken. Beeld: John Kraus/Polaris Program.

Wat is het doel van de Polaris Dawn-ruimtevlucht?

De reden voor deze ruimtevlucht is hetzelfde als vele voorgangers: onderzoek. De omgeving waarin de astronauten zich gaan bevinden, is een bijzondere. Het gaat hier om andere soorten straling en puin afkomstig van meteorieten dan op plekken waar voorheen onderzoek is gedaan. Tijdens hun bezoekje staan er daarom 36 experimenten op de planning, in samenwerking met 31 verschillende partnerinstellingen.

Deze experimenten richten zich op drie belangrijke onderzoeksgebieden. Hieronder valt de impact van ruimtevaart op de menselijke gezondheid, waaronder gezichtsvermogen, botdichtheid en wagenziekte. Ook wordt er gekeken naar de drukveranderingen die de bemanningsleden ondergaan om te onderzoeken hoe het lichaam hierop reageert. De laatste categorie experimenten wordt uitgevoerd na de terugkeer op aarde, om te bestuderen hoe de bemanning herstelt na meerdere dagen in de ruimte.

Waarom werd de missie eerder uitgesteld?

De Polaris Dawn missie heeft al een aantal tegenslagen gehad. Vanwege de complexiteit van de missie is de lancering meerdere keren uitgesteld. Dit heeft te maken gehad met onder andere verschillende benodigde technische aanpassingen, een heliumlekkage en meest recent: imperfecte weersomstandigheden. Voor zowel de lancering als de terugkeer vijf dagen later is het essentieel dat het weer gunstig genoeg is. De huidige lanceerdatum komt bijna twee jaar nadat SpaceX origineel van plan was Polaris Dawn de ruimte in te sturen, in het najaar van 2022.

Lees ook:

Wat betekent Polaris Dawn voor ruimtetoerisme?

De SpaceX Polaris Dawn-missie kan de toekomst van ruimtetoerisme aanzienlijk beïnvloeden. Deze pioniersvlucht opent mogelijk de deur voor toekomstige commerciële ruimteavonturen en laat zien dat het mogelijk is om ‘gewone’ mensen de ruimte in te sturen.

De Polaris Dawn-missie is de eerste van totaal drie ruimtevluchten waaruit het Polarisprogramma van SpaceX bestaat. Tijdens de tweede missie zal vooral verder gebouwd worden op Polaris Dawn. Het doel is om tijdens de derde missie de eerste bemande vlucht met een Starship te realiseren. Dit is het eerste volledig herbruikbare ruimtevoertuig van SpaceX, waarmee tot wel honderd mensen per vlucht de ruimte in zouden kunnen.

Het vooruitzicht van ruimtetoerisme roept gemende reacties op. Voorstanders benoemen voordelen als het bevorderen van ruimteverkenning en het stimuleren van technologische innovatie. Daartegenover bestaan grote zorgen met betrekking tot de milieu-impact van de ruimtevaart. Zowel luchtvervuiling binnen de atmosfeer van de aarde als het achterlaten van ruimtepuin zijn problemen die volgens experts niet genegeerd mogen worden.

Bekijk hier hoe de lancering is verlopen



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: NASASpaceFlight, NPO3