Foto: skydiver valt ‘voor’ de zon

Met uiterste precisie wist astrofotograaf Andrew McCarthy een skydiver voor de zon vast te leggen met zijn telescoop.

Met AI kun je tegenwoordig aardig realistische beelden maken – al komt het geregeld voor dat mensen op deze beelden geen of juist zes of meer vingers aan hun hand hebben. Bij het zien van onderstaande denk je dan ook misschien dat het om een AI-gegenereerd beeld gaat. Maar nee. De eer van het maken van deze plaat, met de titel The Fall of Icarus, gaat naar de Amerikaanse astrofotograaf Andrew McCarthy en zijn vriend en skydiver Gabriel C. Brown.



Klein kader

Het is geen fluitje van een cent om zo’n tafereel vast te leggen. De moeilijkheid zat hem vooral in de extreem precieze uitlijning: hoewel de zon enorm is, verschijnt ze in een lens van een telescoop als een relatief kleine schijf. Brown moest vervolgens exact door dat kleine kader heen vallen.

Daarvoor bracht een propellervliegtuig de skydiver eerst naar een hoogte van 1070 meter. Er waren vervolgens zes pogingen nodig om het vliegtuig op de exacte locatie ten opzichte van de zon te plaatsen. Toen dit moment dan eindelijk zover was, sprong Brown uit het toestel en klikte de astrofotograaf op precies het juiste moment.

Er verscheen ook een filmpje van de opname:

ISS langs zon

McCarthy plaatste zijn shot op het forum Reddit en noemde het “de meest belachelijk neplijkende echte foto” die hij ooit heeft gemaakt. (Eerdere beelden van de astrofotograaf die verwondering opriepen waren een plaat van het ruimtestation ISS dat langs de zon scheerde, en van een prachtig gedetailleerde maan.) Zo zie je maar: soms is de werkelijkheid zelf al ongelooflijk genoeg.

