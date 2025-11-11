Deze grotten op Mars zijn veelbelovende plekken om te zoeken naar sporen van buitenaards leven

Een gat van bijna 500 meter diep in Hebrus Valles. Sporen van waterstromen lijken te eindigen bij de opening. Is dit een grot die is gevormd doordat het gesteente oploste in het water? Beeld: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona.

Wetenschappers hebben op Mars grotten ontdekt die misschien zijn gevormd door stromend water. Mogelijk zijn daar sporen van leven te vinden.

Veel grotten op aarde zijn ontstaan doordat gesteenten zijn opgelost door een ondergrondse rivier of zuur regenwater dat de grond in sijpelt. Dit zijn zogeheten karstgrotten. Op Mars zijn die nog nooit aangetroffen, terwijl de planeet ooit veel water had.

Maar onderzoekers van de Shenzhen University in China denken nu de eerste karstachtige grotten op de rode planeet te hebben ontdekt. En die zouden een ideale plek zijn geweest voor leven, als dat ooit bestond op Mars. De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad The Astrophysical Journal Letters.

Lees ook:

Gigantische overstromingen

Mars is bezaaid met gaten die op satellietbeelden op grotopeningen lijken, maar die vaak in regio’s liggen waar vroeger vermoedelijk veel vulkanische activiteit was. Wetenschappers denken daarom dat ze gevormd zijn door ondergrondse lavastromen, en niet door water.

Toch hebben de onderzoekers nu acht mogelijke grotten ontdekt die volgens hen gevormd zijn door stromend water. Ze liggen in Hebrus Valles, een regio met oude valleien die waarschijnlijk zijn gevormd door gigantische overstromingen.

Waterstromen

Deze grotten zijn door eerdere Marsmissies al vastgelegd, zoals door NASA’s Mars Global Surveyor, die tussen 1997 en 2006 rond Mars draaide. De onderzoekers gebruikten spectrometriegegevens van deze missie om het materiaal rond de grotopeningen te analyseren. Daaruit blijkt dat die veel carbonaat- en sulfaatmineralen bevatten, die doorgaans ontstaan in de aanwezigheid van water.

Ze vonden ook sporen van oude stromen die precies eindigen bij de grotopening. Dat zie je soms ook bij karstgrotten op aarde. Het water verdwijnt in het grottensysteem en stroomt dus niet verder.

Helemaal zeker is het nog niet, maar als dit inderdaad karstachtige grotten zijn, zouden het goede plekken zijn om tijdens toekomstige missies te zoeken naar sporen van leven. Eventueel leven op Mars heeft namelijk een omgeving nodig waar het is afgeschermd van het constante bombardement van schadelijke straling die dwars door de dunne atmosfeer komt. Vulkanische grotten en lavatunnels zijn goede kandidaten, maar een karstgrot waarin ooit water aanwezig was, is een nog betere.

Bronnen: The Astrophysical Journal Letters, New Scientist