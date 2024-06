NASA stuurt honderden huisdierenfoto’s de ruimte in

Katten, koeien, vogels, varkens. Foto’s en video’s van huisdieren van verschillende NASA-medewerkers vlogen afgelopen mei door de ruimte. Maar waarom?

Tijdens ruimtemissies stuurt NASA een hoop data van de aarde naar de ruimte en weer terug. Al sinds de eerste ruimtereizen gebeurt dat via radiogolven. Dat gaat ontzettend snel, met maar liefst 300.000.000 meter per seconde. Inderdaad: de snelheid van het licht. Toch was er behoefte aan een betere methode om data te verzenden. Die is nu getest. Met kattenplaatjes.

Infraroodstraling verstuurt NASA’s huisdieren

Astronauten Randy Bresnik, Christina Koch, Kjell Lindgren en andere medewerkers van NASA verzamelden voor het experiment foto’s en video’s van hun geliefde huisdieren. Deze werden via infraroodstraling naar het internationale ruimtestation (ISS) gestuurd. Deze straling reist net als radiogolven met de snelheid van het licht. Toch kun je er meer informatie in verpakken. Dat komt omdat de golven van infraroodstraling korter op elkaar zitten dan die van radiostraling.

Zulke ‘lasercommunicatie’ wordt steeds noodzakelijker, meent NASA. Ruimte-instrumenten worden steeds beter en hun verzamelde databestanden dus ook groter. Om die bestanden tijdig op aarde te krijgen, moet het verzendproces sneller gaan dan nu het geval is. Door gebruik te maken van lasers neemt de snelheid tien tot honderd keer toe.

De huisdieren werden met een snelheid van 1,2 gigabit naar het ruimtestation gestuurd. Dat is sneller dan de meeste internetverbindingen bij de mensen thuis.

Flinke afstand

Maar dat ging niet zomaar. Het beeldmateriaal stond op een computer in Las Cruces, in de staat New Mexico. Vanaf daar stuurde NASA de data naar stations in California en Hawaii, waar ze het materiaal hebben om de huisdierenplaatjes om te zetten in infraroodstraling. Die werd ruim 35400 kilometer de lucht in gestuurd, naar de zogeheten Laser Communications Relay Demonstration, die in een baan om de aarde draait. Dat apparaat stuurde de lasers weer door naar ILLUMA-T, dat zich aan de buitenkant van het ISS bevindt. Eenmaal daar kon de infraroodstraling weer worden omgezet in het oorspronkelijke beeldmateriaal.



In december 2023 kreeg NASA al iets soortgelijks voor elkaar. Toen stuurden ze een video in 4K van ‘Taters the Cat’ vanuit de ruimte naar aarde. De video overbrugde een afstand van maar liefst 31 miljoen kilometer. Dat is ongeveer tachtig keer de afstand van de aarde naar de maan. De video deed er 101 seconden over om de aarde te bereiken. De spelende kat vloog met 267 megabit per seconde richting onze planeet.

Bron: NASA

Beeld: NASA