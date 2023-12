Diep vanuit de ruimte stuurt NASA een kattenfilmpje naar de aarde – en dit is waarom

Een video van een kat genaamd Taters werd vanaf bijna 31 miljoen kilometer afstand door de NASA met lasers naar de aarde gestuurd, een mijlpaal.

De NASA heeft voor het eerst een video vanuit de ruimte via lasers naar de aarde gestuurd. Het gaat om een kattenfilmpje in ultra high definition die 31 miljoen kilometer (80 keer de afstand tussen de maan en de aarde) heeft afgelegd. De NASA spreekt van een belangrijke mijlpaal.

Lees ook:

Het moet sneller

Satellieten verzamelen steeds meer data, en ook tijdens toekomstige menselijke missie op de maan en Mars zal veel informatie terug naar de aarde moeten worden gestuurd. Nu zijn radiogolven nog de standaard communicatiemethode, maar de NASA wil overstappen op lasers. Lasers hebben namelijk een hogere frequentie en kunnen daardoor meer data tegelijk versturen. Communicatie gaat daardoor sneller, en dat is volgens de NASA noodzakelijk voor toekomstige bemande ruimtemissies.

Maar lasers brengen ook een hoop problemen met zich mee, een laserstraal is bijvoorbeeld veel smaller dan een bundel radiogolven. De zender en ontvanger moeten daarom perfect uitgelijnd staan, en dat is moeilijk op grote afstanden. Toch lukt het de NASA steeds beter om daarmee om te gaan.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ruimteverbinding is sneller dan het internet

Het kattenfilmpje is daarvan het bewijs en was een demonstratie van de flight laser transceiver. Dit lasercommunicatiesysteem is onderdeel van Psyche, een satelliet die op weg is naar een gelijknamige asteroïde op 3,5 miljard kilometer afstand van de aarde. Het systeem straalde op 31 miljoen kilometer afstand een nabij-infrarode laser naar de Haletelescoop op Mount Palomar in Californië. Het filmpje van 15 seconden deed er 101 seconden over om de aarde te bereiken, met 267 megabit per seconde. Een succes.

“Nadat de video was ontvangen door de Haletelescoop, werd deze via het internet naar NASA’s Jet Propulsion Laboratory gestuurd”, vertelt Ryan Rogalin, de leider van het project, in een persbericht. “Die verbinding was langzamer dan het signaal dat uit de ruimte kwam.”

Kattenfilmpje was niet willekeurig

De ster van de korte ultra-high definition video is de oranje kat Taters, het huisdier van een NASA-medewerker. In de video achtervolgt Taters – heel toepasselijk – een laserpointer. De overlappende afbeeldingen illustreren verschillende kenmerken van de demonstratie, zoals de baan van Psyche, de koepel van de Haletelescoop en technische info over de laser en de bitsnelheid. Ook Taters hartslag, kleur en ras zijn in beeld.

De Psyche-satelliet maakt zelf geen video’s, dus werd voor de lancering een filmpje geüpload. De keuze voor een kattenfilmpje was niet willekeurig. In 1928 was een klein beeldje van de stripfiguur Felix the Cat te zien in de eerste testuitzendingen op televisie. Bovendien behoren kattenvideo’s tegenwoordig tot de populairste online content.

Bronnen: NASA, IFL Science

Beeld: NASA/JPL-Caltech