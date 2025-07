Is er iets op Saturnus gebotst? Astronomen vragen om hulp

Het lijkt alsof er op 5 juli een object op Saturnus is gebotst. Als dat wordt bevestigd, is dat de eerste keer dat astronomen dat zien.

Waarschijnlijk slaan er ieder jaar ongeveer zeven asteroïden of kometen in op Saturnus. Maar zulke botsingen met deze gasreus zijn nog nooit rechtstreeks op beeld vastgelegd. NASA-medewerker Mario Rana heeft nu mogelijk de eerste beelden gemaakt die dat wel laten zien.

Rana werkt mee aan het DeteCt-programma, dat software gebruikt om beelden van Jupiter en Saturnus te analyseren in de hoop tijdelijke lichtflitsen die ontstaan tijdens een inslag te detecteren. Om te bevestigen dat zo’n lichtflits het resultaat is van een botsing en niet een afwijking, moet hij worden waargenomen door minstens twee verschillende telescopen.

Mario Rana detecteerde een lichtflits op Saturnus. Beeld: Mario Rana.

Momenteel onderzoeken astronomen of de flits die Rana heeft gevonden het kenmerk van een inslag is of gewoon ruis in een pixel van de camera. “Als slechts één persoon deze flits ziet – en dat is nu het geval – is de kans nog groot dat het niet echt is. Het zal gewoon een vlek zijn in hun waarnemingen”, zegt de Britse planeetwetenschapper Leigh Fletcher tegen New Scientist. “Als iemand anders dezelfde flits heeft gezien, fantastisch, dan hebben we een inslag.”

Het Planetary Virtual Observatory & Laboratory (PVOL) is daarom nu op zoek naar beelden die zijn genomen op 5 juli, tussen 11.00 en 11.15 uur Nederlandse tijd. Astronomie is een vrij populaire hobby en moderne telescopen zijn steeds beter. Er is daarom een reële kans dat een amateurastronoom precies op dat moment beelden heeft geschoten waarop de lichtflits mogelijk te zien is.

Lees ook:

Eerste botsing

Maar zelfs als de inslag wordt bevestigd, kan er maar weinig onderzoek mee worden gedaan. We hebben namelijk vrijwel geen informatie over het object dat op Saturnus botste. In een perfecte wereld zouden astronomen het object ruim voor de impact detecteren zodat ze tijd hebben om zijn snelheid en massa te achterhalen. Daarmee zou vervolgens meer kunnen worden gezegd over de effecten van de inslag.

De eerste keer dat astronomen een botsing tussen twee hemellichamen rechtstreeks hebben waargenomen, was in 1994. Fragmenten van de komeet Shoemaker-Levy 9 sloegen toen in op Jupiter.

Bronnen: PVOL, New Scientist