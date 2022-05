James Webb test koelste instrument

Met het testen van zijn infrarood-meetinstrument is de James Webb ruimtetelescoop weer een stap dichterbij het opstarten.

Al maanden wachten astronomen gespannen af tot de James Webb-ruimtetelescoop klaar is voor gebruik. Het pronkstuk van de NASA belooft het universum in ongekend detail vast te leggen. Webb is nog niet zo ver dat hij al aan de slag kan; wel gaf hij deze week een voorproefje van wat we later dit jaar kunnen verwachten.

Lees ook:

Spitzer

Dat deed de telescoop met het Mid-Infrared Instrument, ook bekend als MIRI. Zoals de naam suggereert, kijkt dit meetinstrument naar de infraroodstraling die vanuit de ruimte op hem afkomt. MIRI is ook het koelste onderdeel van de James Webb. Met een koelelement dat speciaal voor dat doel is ontwikkeld, blijft MIRI’s temperatuur onder -266 graden Celsius. Dat is nodig omdat warmte ook voor infraroodstraling zorgt. Als MIRI niet gekoeld werd, zou de extra straling de afbeelding vervuilen.

Om te testen of MIRI goed werkt, richtte de NASA de James Webb op de Grote Magelhaense Wolk, een dwergsterrenstelsel dat rond de Melkweg draait. Het resultaat is adembenemend. Om te laten zien hoe geavanceerd de nieuwe ruimtetelescoop is, heeft de organisatie de nieuwe foto naast een eerdere afbeelding gelegd die afkomstig is van de Spitzer-ruimtetelescoop. In het verleden was dat een belangrijke infraroodtelescoop, maar met de komst van James Webb is het oude ding niet meer interessant.

Links: foto van de Grote Magelhaense Wolk door Spitzer. Rechts: foto van hetzelfde gebied door James Webb

Bijna klaar

Nu duidelijk is dat MIRI zijn werk goed doet, kan de NASA door naar de volgende fase: de andere instrumenten van de telescoop moeten nog goed op scherp worden gezet. Als alles volgens schema verloopt, is de James Webb deze zomer in dienst, wat betekent dat we nog veel meer van dit soort plaatjes te zien zullen krijgen.

Bronnen: NASA

Beeld: NASA/ESA/CSA/STScl, NASA/JPL-Caltech