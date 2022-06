Marssatelliet laat Windows 98 achterwege

De Mars Express bekijkt al bijna twintig jaar onze rode buurman. Dan wordt het ook wel eens tijd voor een software-update.

In 2003 steeg de Mars Express op van de aarde. Sindsdien bestudeert hij met het MARSIS-instrument het oppervlak van de rode planeet, op zoek naar sporen van vloeibaar water. Omdat het al zo lang geleden is dat de satelliet is vertrokken, werkt hij nog op Windows 98. Daarom wordt het hoog tijd voor een update.

Water op Mars

MARSIS bestudeert het oppervlak van Mars door er met een 40 meter lange antenne radiogolven op af te sturen. De meeste golven kaatsen gelijk terug, maar een deel beweegt door de grond heen. Uiteindelijk komen die een grens tussen twee verschillende materialen tegen, waar ze weer van afstuiten. Aan de hand van deze signalen kan het oppervlak van Mars tot een paar meter diep in kaart gebracht worden.

Op deze manier heeft de Express al eens eerder water gevonden. Maar de oude software van de satelliet maakt het werk wel moeilijk. Omdat hij veel data van hoge resolutie moet opslaan, raakt zijn geheugen heel snel vol. De update moet dit probleem verhelpen. Hierna kan hij informatie beter verzamelen en verwerken, en die ook in grotere hoeveelheden naar de aarde sturen. Het resultaat is dat hij in een kortere tijd afbeeldingen van hogere resolutie kan maken.

Nieuw meetinstrument

Na de update gaan de Express en MARSIS door met de zoektocht naar water. Niet alleen het oppervlak van Mars zelf, maar ook de maan Phobos zal in ongekend detail onderzocht worden. Zo is het net alsof de satelliet er 20 jaar na zijn lancering een nieuw meetinstrument bij krijgt.

Bronnen: ESA, IFLScience

Beeld: ESA