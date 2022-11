NASA lanceert lichtzeil naar nabije asteroïde

16 november lanceerde de NASA zijn nieuwe zware draagraket SLS op een onbemenste testvlucht om de maan. Aan boord was ook de piepkleine ruimtesonde NEA Scout die de komende jaren per lichtzeil naar asteroïde 2020 GE afreist.

Niet alleen op wind, maar ook op lichtdeeltjes kun je surfen. Dat is althans een van de minder bekende uitkomsten van Einsteins speciale relativiteitstheorie: elk foton geeft volgens die theorie een miniem duwtje als het op je botst.

Op aarde valt dat effect weg tegen alle krachten in de omgeving zoals luchtwrijving, maar in de ruimte kun je zo met een lichte lading en een flink zeil onbeperkt snelheid maken. De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft dat in 2010 al aangetoond met het ruimtezeil IKAROS. En nu heeft de NASA eveneens een lichtzeil gelanceerd.

Aardscheerder

NASA test het lichtzeilprincipe met de ruimtesonde NEA Scout. Die werd deze week gelanceerd aan boord van NASA’s ruimtemissie Artemis I en gaat op lichtkracht op reis naar de kleine aardscheerder 2020 GE. Dat is een asteroÏde van nog geen 18 meter doorsnee die dichtbij de aarde komt. Geen formaat dinosaurusdoder van tien kilometer, maar alsnog interessant om beter te begrijpen: in 2013 ontplofte een asteroïde van deze omvang in de atmosfeer boven de Russische stad Chelyabinsk. Zo’n 1600 mensen raakten gewond, onder andere door rondvliegend glas van ruiten die waren gesprongen door de enorme kracht van de explosie.

NEA Scout heeft een lichtzeil van plastic met een dunne aluminiumlaag van 86 vierkante meter, een half volleybalveld. De kleine cubesat past in opgevouwen toestand in een schoenendoos. Artemis I heeft tien van zulke kleine sondes aan boord, die worden uitgezet tijdens de vlucht naar de maan.

Eenmaal losgekoppeld van Artemis I zal NEA Scout zo’n twee jaar doen over de reis naar 2020 GE. Die staat op het moment van langs vliegen 150 miljoen kilometer van de aarde, dezelfde afstand als van de aarde naar de zon. NEA Scout heeft dan maar een paar uur de tijd om opnames te maken van de asteroïde, want zonder raketjes kan de sonde niet afremmen.

NEA Scout in ingevouwen toestand, klaar voor de lancering met NASA’s SLS-raket. © NASA

Artemismissie

NEA Scout is een van de tien kleine ruimtesondes die meeliften op NASA’s eerste Artemismissie. Dat ruimtevaartprogramma is bedoeld om astronauten na vijftig jaar terug te brengen naar de maan. Daarboven moet uiteindelijk een permanent bemenst ruimtestation komen te hangen, waarvandaan nieuwe maanlandingen plaatsvinden.

Deze eerste Artemismissie is vooral een test van de zware raket SLS (Space Launch System) die daarvoor is ontworpen, en die genoeg kracht moet leveren om flinke ladingen naar de maan en zelfs naar Mars te brengen. De SLS-raket is niet onbesproken: één van de vier motoren onder de zwaar gesubsidieerde raket kost bijna zoveel als een complete lancering van de Falcon Heavy van SpaceX, die twee derde van de draagkracht van SLS heeft.

Eenmaal uitgevouwen is het lichtzeil van NEA Scout 86 vierkante meter groot. © NASA

Beeld: NASA