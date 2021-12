Ruimtetelescoop gaat ‘extreme objecten’ bestuderen

Tijdens zijn tweejarige missie neemt ruimtetelescoop IXPE de röntgenstraling van objecten als superzware zwarte gaten onder de loep.

Dat het universum nog de nodige geheimen huist, is een understatement. En dus gaat onderzoek rap door. Met de IXPE-ruimtetelescoop van Amerikaanse en Italiaanse ruimtevaartorganisaties NASA en ASI, die afgelopen week aan zijn tweejarige missie begon, hopen wetenschappers meer te leren over de extreemste objecten in de kosmos.

Energierijk

De ruimtetelescoop werd 9 december vanuit NASA’s Kennedy Space Center gelanceerd aan boord van een SpaceX Falcon 9-raket. Nog geen uur later, op ongeveer 600 kilometer hoogte, glipte de nieuwe, 330 kg wegende satelliet in een baan rond de aarde.

De IXPE-ruimtetelescoop, voor Imaging X-ray Polarimetry Explorer, is ontworpen om extreem energierijke objecten te bestuderen. Denk aan (superzware) zwarte gaten en neutronensterren zoals magnetars, maar ook pulsars, overblijfselen van supernova’s en quasars.

De IXPE-ruimtetelescoop werd 9 december vanuit NASA’s Kennedy Space Center gelanceerd aan boord van een SpaceX Falcon 9-raket. © NASA/Joel Kowsky

Röntgenstraling

Dat doet IXPE door het heelal af te speuren naar de gepolariseerde röntgenstraling die deze extreme objecten uitzenden. Hiervoor is de satelliet uitgerust met een drietal identieke röntgentelescopen. De tweejarige missie is de eerste van de NASA waarbij de focus volledig ligt op het meten van gepolariseerde röntgenstraling.

Als alles volgens de planning verloopt, zal IXPE begin januari 2022 de eerste échte metingen doen.

Bronnen: NASA

Beeld: NASA; NASA/Joel Kowsky