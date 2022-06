Op ruimtereis in het Euro Space Center

De grote hal in het Euro Space Center waar je een vrije val van 8 meter kunt maken, waar je kunt vliegen in een Space Flight Unit, en waar het Marsdorp zich bevindt. © ESC

Voor het ultieme vakantiegevoel hoef je helemaal niet naar een ver land. Ga bijvoorbeeld eens naar het Euro Space Center in de Belgische deelstaat Wallonië. Op maar drie uur rijden van Amsterdam is daar genoeg te doen.

Hoe is het om op de maan te lopen? Alsof je in slow motion wandelt, zei astronaut Buzz Aldrin in 1998. Hoewel je je bij dat antwoord iets kunt voorstellen, wil je natuurlijk liever zelf ervaren hoe het voelt om je voort te bewegen op een plek waar de zwaartekracht zes keer zo klein is als op aarde. En dat kan ook: in het Euro Space Center (ESC), in het Belgische dorp Transinne, waan je je voor een dag astronaut. En dat is leuk voor jong én oud.

Ruimtereis

De omschrijving museum dekt de lading niet, want het Euro Space Center is een compleet themapark met buiten- en binnenactiviteiten. “Het idee om het grote publiek kennis te laten maken met de astronomie en de ruimtevaart kwam van Léon Magin, burgemeester van Libin”, vertelt Jean-Marcel Thomas, directeur van het Euro Space Center. In de gemeente Libin, waar Transinne deel van uitmaakt, bevindt zich sinds 1968 een grondstation van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Toen er in 1972 ook nog een grote, drukbezochte ruimtetentoonstelling in Libin werd gehouden, was het voor de gemeente overduidelijk dat er enorm veel interesse was voor de verkenning van het universum.

In 1990 werd, in aanwezigheid van NASA-astronaut Joe Allen, de eerste steen gelegd en op 19 juni 1991 opende het ESC haar deuren. Thomas: “Sindsdien hebben honderdduizenden mensen de gelegenheid gehad om te genieten van ons venster op het heelal.” Van buiten ziet het gebouw er futuristisch uit. Dat is voor het grootste deel te danken aan de tientallen zonnepanelen die het pand bedekken.

Die zijn geplaatst tijdens de renovatie van het ruimtecentrum, waar 13 miljoen euro voor werd uitgetrokken. De grote opknapbeurt nam een jaar in beslag, waarbij onder andere nieuwe attracties werden geïnstalleerd. Sinds oktober 2020 is het park weer open.

Op deze ‘glijbaan’, te vinden in de grote hal van het Euro Space Center, maak je een vrije val van 8 meter en ervaar je heel even hoe het is om gewichtloos te zijn. © ESC

Astronomische afstanden

Meteen bij binnenkomst kun je in de Ruimtehub – een hal met allerlei testopstellingen voor astronauten in spe – nagaan of je het in je hebt om een ruimtereiziger te worden. Bezoekers scannen bij elk ‘testhonk’ hun armband met QR-code, voeren verschillende proefjes en quizzen uit, en krijgen vervolgens te horen of ze beschikken over de juiste kwaliteiten.

Maar na deze astronautentest begint de reis door het universum pas echt. Als de klok boven de deur van de Space Tour tot nul heeft afgeteld, betreed je – begeleid door een Vlaamse (of Franse of Duitse of Engelse) stem – een grote zaal. Boven je hangen de acht planeten uit ons zonnestelsel, onder je neus liggen tablets met linialen ernaast. Het doel hiervan is om de bezoeker te laten inzien hoe immens groot het universum is. “De afstand tussen de zon en de aarde bedraagt gemiddeld 150 miljoen kilometer. Dat noemen we één astronomische eenheid”, zegt de begeleidende stem door de koptelefoon, terwijl op de tablet een filmpje wordt afgespeeld.

“Pak nu je liniaal en meet op de tablet de afstand tussen de aarde en Neptunus, de verste planeet in het zonnestelsel. Eén streepje is één astronomische eenheid. Hoeveel tel je er?” Maar liefst dertig astronomische eenheden, oftewel dertig keer de afstand tussen de aarde en de zon. Vervolgens wordt er steeds verder uitgezoomd op het scherm. Eerst krijg je het complete zonnestelsel te zien, daarna het Melkwegstelsel en nog later zie je ons buurstelsel Andromeda. Ondertussen voel je je als bezoeker steeds kleiner worden.

De Space Tour wordt voortgezet en de stem vertelt over pioniers als Nicolaas Copernicus, de astronoom die opperde dat de zon het centrum van het zonnestelsel is en daarmee tegen de geocentrische ideeën van de kerk inging. Daarnaast passeren grote namen als Galileo Galilei en Johannes Kepler de revue. In hoog tempo hoor je alles wat je moet weten over deze astronomen die voor een wetenschappelijke revolutie hebben gezorgd.

Als je in de Space Rotor wilt stappen, moet je wel een sterke maag hebben. Het apparaat gaat zo snel draaien dat je tot drie keer je lichaamsgewicht – oftewel 3 g – op je voelt drukken. © ESC

G-krachten ervaren

Nadat de Space Tour je sterrenkundige kennis heeft vergroot, kun je bijvoorbeeld naar de tijdelijke tentoonstelling gaan over de Belgische ruimtevaarders Dirk Frimout (de eerste Belg in de ruimte) en Frank de Winne (die tweemaal het internationale ruimtestation ISS bezocht). Minstens zo interessant en, toegegeven, een stuk spannender, is plaatsnemen in de Space Rotor. Tijdens de astronautenopleiding leren ruimtevaarders omgaan met hoge g-krachten.

Hieraan worden ze blootgesteld tijdens de lancering en de landing. Net als straaljagerpiloten moeten astronauten in spe plaatsnemen in een centrifuge die heel snel rondjes draait. In die ‘trommel’ voelen ze tot wel acht keer de zwaartekracht op hun lichaam drukken. Tijdens deze training leren toekomstige ruimtevaarders een speciale ademhalingstechniek zodat ze beter kunnen omgaan met hoge g-krachten en het bewustzijn niet verliezen.

Wil je zelf ervaren hoe dat is en heb je een sterke maag? Ga dan met je rug tegen de wand van de trommel van de Space Rotor van het ESC staan. Doordat die steeds sneller draait, voel je zo’n 3 g (oftewel drie keer je lichaamsgewicht) op je lijf drukken, totdat deze centrifuge een constante snelheid heeft bereikt. Op dat moment zakt de bodem onder je vandaan.

Door de middelpuntvliedende kracht blijf je tegen de wand van de centrifuge gedrukt en zak je niet naar beneden. Dit hele ritje duurt slechts anderhalve minuut, maar het is genoeg om je hoofd te laten tollen. En je krijgt een enorm ontzag voor de luchtmachtpiloten en astronauten die nóg veel langer in zo’n toestel zitten en nóg hogere g-krachten te verduren krijgen.

Na de Space Rotor kun je even bijkomen in het restaurant of in het planetarium, waar een film over het heelal en de astronomie op een koepel wordt afgespeeld. Of je neemt een frisse neus in de Cosmic Valley, de ‘tuin’ van het ESC waar je meer te weten komt over de communicatiemiddelen en raketten die in de ruimte worden gebruikt.

Marswandeling

Het bovenstaande maakt al duidelijk: in het ESC is heel veel te doen en de activiteiten zijn leuk voor het hele gezin. Toch zijn we er nog niet. Het beste moet je voor het laatst bewaren, en dat is de enorme hal waar je een vrije val van 8 meter kunt maken, waar je kunt vliegen in een Space Flight Unit, en waar het Marsdorp zich bevindt. Maar vooral: waar je kunt ervaren hoe het is om op de maan te lopen. Je gaat in een soort stoel zitten die met de rugleuning is bevestigd aan het plafond, en krijgt een virtual-reality-masker op dat het maanlandschap laat zien. Zo kun je ondervinden hoe het is om door het maanstof te springen. Spoiler: dat is maf.

Tot slot kun je ook op het Marsoppervlak lopen. Een compleet andere ervaring, want de zwaartekracht is er 62 procent zwakker dan die op aarde, en ruim twee keer zo sterk als op de maan. Niemand, zelfs Buzz Aldrin niet, heeft ooit aan den lijve ondervonden hoe het is om op de rode planeet te wandelen. En jij, na je bezoek aan het Euro Space Center, dus wel.

