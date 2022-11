NASA-mijlpaal: Orioncapsule bereikt verste afstand

De Orioncapsule, die op 16 november met de SLS-raket de ruimte in werd geschoten, heeft zijn maximale afstand bereikt. Daarmee is de onbemande module verder gereisd dan enig ander ruimtevaartuig dat voor mensen is gebouwd.

De opluchting was groot bij de NASA toen op 16 november het Space Launch System met succes werd gelanceerd. Twee eerdere pogingen waren mislukt en de lancering was ook al een paar keer uitgesteld. Inmiddels zijn we dertien dagen verder en heeft de NASA een belangrijke mijlpaal bereikt.

Lees ook:

Ver, verder, verst

De SLS lanceerde nog geen kwartier na het opstijgen de Orioncapsule, het nu nog onbemande ruimtevaartuig dat over een paar jaar astronauten naar de maan moet brengen. Sinds die ontkoppeling vliegt Orion moederziel alleen door de ruimte. Op dag 13 bereikte hij zijn verste punt op ruim 432.000 kilometer van onze planeet vandaan; verder dan enig ander ruimtevaartuig dat voor mensen is gebouwd ooit is geweest.

“Door de ongelofelijke ‘can-do spirit’ heeft Artemis I een buitengewoon succes behaald en een reeks historische gebeurtenissen voltooid,” zegt NASA-administrator Bill Nelson. “Het is ongelooflijk hoe soepel deze missie is verlopen, maar dit is wel nog een test. Dat is ook wat we doen – we testen het en leggen het op de pijnbank.”

De Artemis I-missie moet bepalen of SLS, de Orioncapsule én de missieleiding en techniek op de grond (de Exploration Ground Systems) volgens plan werken. Tijdens deze testvlucht was de Orion onbemenst. Op een later moment moet hij ruimtevaarders naar de maan brengen. En terug. © NASA

Als alles volgens plan verloopt, keert Orion op 11 december terug op aarde. Die terugreis is een van de belangrijkste onderdelen van de Artemis I-missie, omdat die een test vormt voor de beschermende hitteschilden van de capsule. Orion zal zich dan namelijk met een recordsnelheid van 40.000 kilometer per uur door de aardatmosfeer boren. De hitteschilden krijgen dan een hitte te verduren van ruim 2700 graden Celsius.

Bronnen: NASA, KIJK 2/2022

Beeld: NASA