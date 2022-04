Picture Perfect: buitenaardse vorst

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: ijs op Mars.

Net als de aarde kent onze rode buurman seizoenen. Op de polen van de planeet vormt zich in de winter bijvoorbeeld een laag ijs. En soms gebeurt dat ook dichterbij de evenaar van Mars, zoals het geval is op deze foto.

Lees ook:

Dat kan doordat de helling van de krater op de foto in de schaduw ligt en het daar veel koeler is. Het beeld is gemaakt door de Mars Reconnaissance Orbiter, een satelliet die in 2005 door de NASA werd gelanceerd, en sinds 2006 al foto’s van de rode planeet maakt.

Overigens is het ijs dat hier te zien is anders dan dat op onze eigen planeet. Het bestaat namelijk niet uit water, maar uit CO 2 , en wordt ook wel droogijs genoemd. De aanwezigheid hiervan laat zien dat de winters op de rode planeet wel een stukje kouder zijn dan die op aarde. Droogijs vormt zich namelijk pas bij een temperatuur van -78 graden Celsius.

Bronnen: NASA, Universe Magazine

Beeld: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona