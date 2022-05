Picture Perfect: de Melkweg aan de hemel

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: ons eigen sterrenstelsel.

Door de lichtvervuiling van de stad is hij praktisch onzichtbaar. Maar als je ver genoeg de wildernis ingaat, krijg je de Melkweg, het sterrenstelsel waar wij zelf onderdeel van zijn, te zien. Zo ging Uroš Fink er in de Julische Alpen in Slovenië op uit om deze prachtige plaat te maken. Buiten de Melkweg bracht hij ook de Perseïden in beeld, een meteorenzwerm die elke zomer voor ‘vallende sterren’ zorgt.

Met deze foto deed Fink mee aan de Milky Way Photographer of the Year-wedstrijd van Capture the Atlas. Elk jaar accepteert de reisblog inzendingen van over de hele wereld en kiest het de 25 beste uit. Hiermee wil de blog mensen inspireren om meer over het universum te leren en om zelf het fototoestel erbij te pakken. Dit jaar zat Uroš Fink er, volledig terecht, tussen.

“Perseid meteor shower on Mangart saddle” – Uroš Fink

Bronnen: Capture the Atlas, New Atlas

Beeld: Uroš Fink