Picture Perfect: na 71 jaar is de ‘duivelskomeet’ weer terug

Een grote ijzige rots genaamd 12P/Pons-Brooks brengt iedere 71 jaar een bezoekje aan ons zonnestelsel. De laatste keer was in 1954, en de eerstvolgende keer is nu.

De komeet heeft een diameter van 30 kilometer en draait rond de zon. Op 21 april bereikt hij het punt in zijn baan dat het dichtst bij de zon ligt. Vervolgens is 12P/Pons-Brooks op 2 juni het dichts bij de aarde, daarna moeten we tot 2095 wachten voordat hij weer terug is.

Voor een botsing hoeven we overigens niet bang te zijn; de afstand tussen de aarde en de komeet is ongeveer gelijk aan anderhalf keer de afstand tussen de aarde en de zon.

Waarom de naam ‘duivelskomeet’?

12P/Pons-Brooks draagt de bijnaam ‘duivelskomeet’. In 2023 waren er namelijk een aantal uitbarstingen/explosies op de komeet. Die zorgden ervoor dat de gaswolk rond de kosmische sneeuwbal twee uitstulpingen kreeg, die eruitzien als hoorns. De explosies zorgden er ook voor dat de komeet extra helder werd.

Toch is de kans klein dat de duivelskomeet met het blote oog zichtbaar is, met een kleine telescoop of een goede verrekijker heb je misschien meer geluk. Volgens hemel.waarnemen.com kun je de komeet in Nederland tussen 3 januari en 20 april 2024 waarnemen, met de grootste helderheid op 20 april.

Na de uitbarstingen in 2023 lijkt de stofwolk (coma) rond de komeet twee hoorns te hebben. Zo kreeg 12P/Pons-Brooks de bijnaam ‘duivelskomeet’. Beeld: Juan Lacruz/Wikimedia Commons.

Ontdekkers

De wetenschap kent Pons-Brooks al sinds 1812, toen de Franse komeetontdekker Jean-Louis Pons hem voor het eerst zag en omschreef. Het lukte hem alleen niet om te voorspellen wanneer de komeet terug zou keren. De Amerikaanse astronoom William Brooks herontdekte de kosmische sneeuwbal vervolgens in 1883. Sommige bronnen suggereren echter dat de komeet al in 1385 voor het eerst was gespot.

