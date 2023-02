Quiz: test je kennis over ruimtevaart

Eerder deze maand werd de wereldberoemde voormalige astronaut Buzz Aldrin – die de geschiedenis in ging als de tweede mens die voet zette op de maan – 93 jaar. Het is vandaag 57 jaar geleden dat Loena 9 werd gelanceerd, én het is vandaag 62 jaar geleden dat de Amerikanen chimpansee Ham de ruimte in schoten. Genoeg aanleidingen dus voor een ruimtevaartquiz, al heeft die wat ons betreft helemaal geen aanleiding nodig.

Wat weet jij nog van Buzz Aldrins maanmissie? Hoe heette het dier aan boord van Spoetnik-2? En hoe heet de missie die in 2024 opnieuw mensen op de maan moet zetten?