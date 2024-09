Hoe groeien schimmels in ruimtestation ISS?

Het is een vervelend probleem voor astronauten in het International Space Station: schimmel. Onderzoekers proberen daar al jaren iets aan te doen. Een nieuw model dat voorspelt hoe schimmel groeit, moet uitkomst bieden.

Iedereen met een slecht geventileerde badkamer weet hoe snel schimmels je huis kunnen overnemen. Dat is in het International Space Station (ISS) niet anders. Astronauten kampen al jaren met sporen van schimmels, bijvoorbeeld op plekken waar ze hun kleren te drogen hangen.

Onderzoekers van Ohio State University (VS) maakten een model dat moet voorspellen hoe en waar schimmels zich in ruimtestations vestigen. Nuttige informatie, want in zo’n afgesloten omgeving is het erg eenvoudig om schimmels te laten groeien.

Een goed ventilatiesysteem kan een hoop voorkomen, maar wat als dat kapotgaat? Zulke scenario’s brachten de onderzoekers in kaart.

Schimmels in de ruimte

De twee meestvoorkomende schimmels in het ISS zijn die van de geslachten Aspergillus en Penicilium. Onderzoek uit 2019 van de microbioloog Marta Cortesão maakte duidelijk dat die schimmels zich niet snel klein laten krijgen. Zo liet Cortesão er een dosis röntgenstraling op los waar mensen allang het loodje van zouden leggen, maar de schimmel bleef intact.

Hoewel Aspergillus en Penicilium niet erg gevaarlijk zijn voor mensen, kan het veelvuldige inademen ervan wel schadelijk zijn voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. En, zo stelt Karen Dannemiller van Ohio State University in een persbericht: “Ook gezonde individuen kunnen extra kwetsbaar zijn voor microben in de ruimte, meer nog dan op aarde.”

Daarnaast is de schimmel niet alleen een gevaar voor de gezondheid, maar kunnen de sporen ook het ruimtestation zelf aantasten. Reden genoeg om de groei van schimmels in ruimtestations in kaart te brengen.

Hoge luchtvochtigheid

Om dit te testen werden vier stofzuigerzakken met stof vanuit het ISS naar het lab van Ohio State University verscheept. Daar stelden onderzoekers het stof twee weken lang bloot aan verschillende niveaus van luchtvochtigheid. Het laagste vochtigheidsgehalte was 50 procent, het hoogste 100. Zo simuleerden ze een onverwacht probleem, bijvoorbeeld met de ventilatie.

Hoe vochtiger de omgeving was, hoe hoger het totale aantal schimmels in het stofmonster. Maar de diversiteit aan schimmelsoorten nam met een verhoogde vochtigheid juist af. De onderzoekers wilden ook een model maken van de bacteriën in het ISS, maar dat bleek niet mogelijk. Wel zagen ze dat ook daar de diversiteit in soorten afnam als het vochtiger werd.

Ruimtestations beschermen tegen schimmel

Om hun model verder aan te scherpen, wil het team nog meer variabelen meenemen in hun onderzoek. Zo willen ze uitzoeken wat de effecten zijn van gewichtsloosheid, straling, en een verhoogd niveau koolstofdioxide op de groei van microben.

De verwachting is dat het aantal mensen dat woont en werkt in de ruimte in de toekomst alleen maar zal stijgen. Commerciële partijen zoals SpaceX brengen ruimtemissies steeds dichterbij. Daarom is het belangrijk om te kunnen voorspellen hoe schimmels zich verspreiden, om te voorkomen dat ze een probleem gaan veroorzaken in toekomstige ruimtestations.

Bron: Microbiome

Beeld: NASA