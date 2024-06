Astronauten in ISS moesten schuilen voor brokstukken satelliet

Astronauten in het ISS moesten zich verschuilen in hun ruimtevaartuigen omdat ruim honderd brokstukken van een oude satelliet langs zweefden.

In de nacht van woensdag op donderdag moesten astronauten in het internationale ruimtestation ISS dekking zoeken. Een oude Russische satelliet was namelijk uiteengevallen in ruim honderd brokstukken en die vlogen met een enorme snelheid akelig dicht langs het ISS.

De negen astronauten die momenteel in het ruimtestation zijn, moesten zich haasten naar de ruimtevaartuigen waarmee ze zijn gearriveerd, zodat ze in geval van nood snel konden vertrekken. Maar na een uur konden ze hun schuilplaats weer verlaten en gingen ze door met hun werkzaamheden, meldt de NASA.

Volgens het Amerikaanse defensieonderdeel Space Command was de satelliet RESURS-P1 de boosdoener. Deze Russische observatiesatelliet was in 2022 al doodverklaard.

Waarom RESURS-P1 nu opeens uit elkaar is gevallen, is nog niet bekend. In 2021 schoot Rusland wel een andere oude satelliet kapot om een antisatellietwapen te testen. Hier kreeg het land veel kritiek op omdat de actie duizenden brokstukken in de baan rond de aarde bracht. Er zijn geen aanwijzingen dat Rusland weer zo’n wapen heeft getest. Er zitten ook Russische astronauten in het ISS.

Deskundigen zeggen tegen persbureau Reuters dat het waarschijnlijker is dat de observatiesatelliet uiteenviel door technische problemen, zoals restjes brandstof die een explosie veroorzaakten.

Lees ook:

Wat gebeurt er met oude satellieten?

Oude satellieten blijven meestal nog een tijdje in hun baan zweven, totdat ze terugkeren in de atmosfeer van de aarde om daar op te branden. Een andere optie is een laatste tocht naar een ‘kerkhofbaan’, een baan om de aarde die ver verwijderd is van de banen waarin nog levende satellieten zweven.

De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos had RESURS-P1 in 2022 al buiten werking gesteld. De satelliet leek zich sindsdien klaar te maken om terug te keren naar de atmosfeer.

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vliegen er momenteel ruim 40.000 brokstukken van minstens 10 centimeter rond onze planeet, net als 130 miljoen brokstukken die kleiner zijn dan dat. Door deze toenemende hoeveelheid ruimtepuin vreest men voor het Kesslersyndroom, een scenario waarin een botsing met puin leidt tot meer brokstukken en daarmee een kettingreactie aan botsingen en extra ruimtepuin in gang brengt.

Bronnen: Reuters, The Guardian