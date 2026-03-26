NASA gaat drie mini-helikopters naar Mars sturen

In 2028 wil de NASA drie kleine helikopters naar Mars brengen. Voor het vervoer naar de planeet gaat de organisatie een nieuw type ruimtevaartuig gebruiken.

In 2021 landde NASA’s helikopter Ingenuity samen met de Perseverance-rover op Mars. Ingenuity werd daarmee de eerste helikopter op een ander hemellichaam dan de aarde. De autonome vliegmachine was een technologiedemonstratie en moest vijf korte, experimentele vluchten maken, maar Ingenuity overtrof alle verwachtingen en maakte er 72. In januari 2024 raakte zijn rotorbladen beschadigd tijdens een harde landing, waarna hij niet meer kon vliegen.

De NASA wil nu drie nieuwe helikopters naar onze rode buurplaneet sturen. Dat maakte NASA-baas Jared Isaacman deze week bekend. De Ingenuity-achtige helikopters worden vervoerd in een capsule die de vliegmachines al tijdens de afdaling naar Mars zal loslaten. De helikopters vliegen vervolgens zelf naar het oppervlak. Dit wordt de Skyfall-manoeuvre genoemd.

Waar Ingenuity nog een technologiedemonstratie was, krijgen deze Skyfall-helikopters daadwerkelijk taken. De voornaamste is het verkennen van de planeet, op zoek naar een plek waar toekomstige astronauten veilig zouden kunnen landen. Daarvoor gebruiken ze camera’s en radars die een beeld van de ondergrond kunnen maken. De Skyfall-helikopters zullen ook het waterijs in de bodem in kaart brengen.

In onderstaande (vrij dramatische) Instagram-video kondigt de NASA de Skyfall-helikopters aan en is de Skyfall-manoeuvre te zien.



Nucleaire aandrijving

Conceptafbeelding van de Space Reactor‑1 Freedom bij Mars. Beeld: NASA.

Leuk hoor die helikopters, maar de missie draait misschien nog wel meer om het vervoer naar Mars toe. Dat gaat namelijk gebeuren met een ruimtevaartuig met nucleaire elektrische voortstuwing (NEP) – wat de NASA omschrijft als “het eerste interplanetaire ruimtevaartuig met nucleaire aandrijving”.

Bij NEP produceert een minikernreactor aan boord van het ruimtevaartuig warmte via kernsplijting, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Die elektriciteit wordt vervolgens gebruikt om zeer efficiënte elektrische stuwraketten aan te drijven.

Het ruimteschip krijgt de naam Space Reactor‑1 Freedom (SR-1 Freedom) en moet laten zien dat de nucleaire aandrijving goed werkt. De NASA ziet NEP namelijk als een efficiënte manier om ruimtevaartuigen voorbij Jupiter te sturen, waar zonnepanelen niet meer genoeg stroom kunnen opwekken. En mogelijk kan een vergelijkbaar systeem ook gebruikt worden voor het opwekken van stroom voor een toekomstige maanbasis, waarvan de bouw in 2030 moet beginnen.

Als alles volgens plan verloopt, gaat de missie voor het einde van 2028 van start en komen de Skyfall-helikopters ongeveer een jaar later op Mars aan. Maar de NASA is de laatste tijd veel nieuwe plannen aan het maken en bestaande plannen aan het wijzigen. Er kan in de tussentijd dus nog van alles veranderen.

