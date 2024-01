Enorm succesvolle Marshelikopter heeft zijn laatste vlucht gemaakt

Na ruim veertien keer meer vluchten te hebben gemaakt dan gepland, gaat het Marshelikoptertje Ingenuity eindelijk met pensioen.

Na bijna drie jaar over het Marslandschap te hebben gevlogen, komt de missie van de Ingenuity helikopter tot zijn eind. De NASA liet donderdag weten dat Ingenuity tijdens zijn laatste landing schade heeft opgelopen aan een rotorblad en geen nieuwe vlucht meer gaat maken. De helikopter staat wel nog steeds overeind en heeft contact met de aarde.

Boven verwachting

Ingenuity was oorspronkelijk ontworpen als een technologiedemonstratie en moest vijf korte experimentele vluchten maken. Maar de helikopter overtrof alle verwachtingen. Uiteindelijk heeft hij 72 vluchten gemaakt en veertien keer verder gevlogen dan gepland. In totaal vloog hij ruim twee uur boven het Marsoppervlak.

Tijdens de laatste vlucht verbrak vlak voor de landing de verbinding met de missieleiding op aarde. Dat betekende dat Ingenuity de landing zonder hulp moest afmaken. Waarschijnlijk ging dat niet helemaal goed, waardoor een rotorblad schade heeft opgelopen. De NASA onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing was. Inmiddels is het contact wel herstelt.

Daverend succes

Nu de missie is afgerond, zal de NASA een paar laatste tests uitvoeren op de helikoptersystemen en de resterende beelden en gegevens downloaden. Maar het staat nu al vast dat de missie een daverend succes was. “Ingenuity heeft bewezen dat vliegen op een andere wereld mogelijk is”, schrijft de organisatie in een verklaring.

Ingenuity kwam in 2021 samen met de Marsrover Perseverance – die nog steeds rondrijdt – aan op de rode planeet. Kort daarna maakte de nog geen 2 kilogram wegende helikopter als eerste voertuig ooit een vlucht op buitenaards gebied. NASA-topman Bill Nelson: “Door missies als deze maakt de NASA de weg vrij voor toekomstige vluchten in ons zonnestelsel en voor slimmere, veiligere menselijke verkenningen naar Mars en daarbuiten.”

Bron: NASA

Beeld: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS