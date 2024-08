ISS-astronauten op achtdaagse missie kunnen tot 2025 vastzitten

Twee astronauten die in juni de aarde verlieten, blijven voorlopig vastzitten in het ISS door problemen met het Starliner-ruimteschip van Boeing.

Op 5 juni vertrokken NASA-astronauten Butch Wilmore en Suni Williams vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in Florida richting het internationale ruimtestation (ISS). Het was de eerste bemande testvlucht met Boeings nieuwste ruimteschip: de Starliner.

Het plan was eenvoudig: vlieg naar de ruimte, koppel het ruimteschip aan het ISS, en kom weer naar huis. De hele missie had in ongeveer week klaar moeten zijn. Maar ruim twee maanden later zit het tweetal door problemen met de Starliner nog steeds in het ISS.

Pas in 2025 naar huis

Het ruimtevaartuig kampt onder andere met heliumlekken. Helium wordt gebruikt om de druk te regelen in het voorstuwingssysteem. Ook kregen enkele stuwraketten problemen tijdens de vlucht. Inmiddels is duidelijk dat die zichzelf wegens oververhitting hadden uitgeschakeld.

Ondanks die problemen zeiden de NASA en Boeing vertrouwen te hebben dat de astronauten gewoon met de Starliner konden terugkeren. Maar achter de schermen was niet iedereen overtuigd. En nu maakt de NASA tijdens een persconferentie bekend dat het tweetal misschien toch met een ander ruimtevaartuig naar huis moet. Dat zou dan gebeuren met een Crew Dragon van SpaceX in februari 2025.

NASA-astronauten Butch Wilmore en Suni Williams in het ISS, waar ze nu al maanden langer verblijven dan gepland. Tot hun terugvlucht helpen ze de andere astronauten bij hun onderhoudstaken en wetenschappelijke experimenten. Beeld: NASA.

Onbemande terugvlucht voor Starliner

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is nu in gesprek met SpaceX om twee stoelen vrij te houden tijdens de aankomende Crew Dragon lancering. Die lancering had vier nieuwe astronauten naar het ISS moeten brengen en stond gepland voor halverwege augustus. Maar dat is nu minstens een maand uitgesteld, zodat de NASA kan kijken of de missie ook met twee astronauten kan, want dan zouden Wilmore en Williams in februari mee terug kunnen.

Een woordvoerder van Boeing laat weten dat als de astronauten niet met de Starliner terugvliegen, het ruimteschip wordt klaargemaakt voor een onbemande terugvlucht. Dat zal binnenkort al moeten gebeuren: de Starliner staat geparkeerd bij dezelfde poort die de Crew Dragon moet gebruiken om de nieuwe astronauten af te leveren.

Grote klap voor Boeing

Het gebruik van een SpaceX-vaartuig om Wilmore en Williams terug te brengen zou een grote klap zijn voor Boeing. De ervaren ruimtevaartgigant worstelt al jaren om te concurreren met het relatief jonge SpaceX. Bovendien had het bedrijf wel een succes kunnen gebruiken, de luchtvaartafdeling kampt de laatste tijd namelijk met een pr-nachtmerrie na een reeks problemen met hun vliegtuigen.

