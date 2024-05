Eerste bemande testvlucht van Starliner-ruimteschip opnieuw uitgesteld

De jarenlang uitgestelde bemande testvlucht met Boeings Starliner-ruimteschip is alweer uitgesteld.

Het Starliner-ruimteschip van Boeing had al in 2018 een eerste bemande testvlucht moeten maken. Maar vanwege technische problemen werd dat steeds verder uitgesteld. Vannacht had het dan eindelijk zover moeten zijn. Maar de lanceertijd is vanwege technische problemen met een zuurstofklep van de Atlas V-raket opnieuw verplaatst.

Het mankement werd twee uur voor de lancering ontdekt. De Amerikaanse astronauten, Barry Wilmore (61) en Sunita Williams (58), zaten toen al in het ruimteschip.

Het is nog onduidelijk hoelang het gaat duren om het probleem op te lossen. De eerstvolgende mogelijke lanceertijd zou vannacht zijn. Maar Boeing heeft al laten weten dat dat niet gaat lukken. Het bedrijf mikt nu op de nacht van vrijdag op zaterdag.

De CST-100 Starliner moet astronauten en vracht van en naar het ISS vervoeren. De NASA wil dat zelf niet meer doen en huurt liever commerciële bedrijven zoals Boeing en SpaceX in.

Eerdere problemen met Starliner

Hoewel de lancering deze keer is uitgesteld door problemen met de draagraket (die de Starliner naar de ruimte moet brengen), wordt het ruimteschip zelf ook al sinds het begin geplaagd door fouten.

De eerste onbemande testvlucht stond bijvoorbeeld gepland voor 2015, maar werd door ontwikkelingsproblemen uitgesteld tot 2019. Toen het eindelijk zover was, zorgden softwarefouten voor een storing in de interne klok, waardoor de motor te lang bleef branden. Het ruimteschip vloog het ISS voorbij.

Boeing moest een tweede poging in 2021 opnieuw uitstellen. Vlak voor de lancering ontdekte het bedrijf dat de kleppen bij de brandstoftanks niet werkten en moest de missie afblazen. In 2022 lukte het wel. De Starliner kwam aan bij het ISS en keerde ook veilig terug naar de aarde.

Die test onthulde wel technische mankementen met de stuwraketten en koelsystemen. Later bleek ook dat er problemen waren met de parachutes, die het vaartuig bij terugkomst moeten afremmen. Dat leidde weer tot vertragingen

Boeing en de NASA zijn er nu van overtuigd dat alle problemen zijn verholpen en dat de Starliner klaar is voor een bemande testvlucht.

Bronnen: NASA, BBC