Boeings Starliner zonder bemanning succesvol geland in woestijn

Zaterdagochtend is het ruimteschip Starliner van Boeing geland in een Amerikaanse woestijn. De gevreesde problemen bleven uit.

De door technische problemen geplaagde Starliner van Boeing heeft zaterdagochtend om 6.01 uur (Nederlandse tijd) een succesvolle en veilige landing gemaakt in een woestijn in de Amerikaanse staat Nieuw-Mexico. 6 uur eerder verliet het ruimteschip het ISS.

Bemanning blijft achter

Op 5 juni 2024 vertrokken NASA-astronauten Butch Wilmore en Suni Williams vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in Florida richting het internationale ruimtestation (ISS). Het was de eerste bemande testvlucht de Starliner.

Het plan was eenvoudig: vlieg naar de ruimte, koppel het ruimteschip aan het ISS, en kom weer naar huis. De hele missie had in ongeveer week geklaard moeten zijn. Maar door technische problemen met de stuwraketten, die helpen bij het sturen van de ruimtecapsule, ging het aanmeren bij het ISS lastig. En door die problemen werd de terugreis telkens uitgesteld.

Vorige maand besloot de NASA zelfs om de Starliner voor de zekerheid zonder bemanning terug naar de aarde te sturen. Wilmore en Williams blijven daardoor tot februari 2025 in het ISS en vliegen dan naar huis in een Crew Dragon van SpaceX, een grote concurrent van Boeing.

Onzekere toekomst

De landing zelf verliep volgens de NASA bijna vlekkeloos, achteraf gezien hadden Wilmore en Williams prima mee gekund. Toch blijft de toekomst van de Starliner, die al jarenlang geplaagd wordt door problemen en vertragingen, nog onzeker. Steve Stich, manager van het NASA-programma voor commerciële vluchten, zei tijdens een persmoment na de landing dat het wel “even zal duren” voordat de Starliner weer de ruimte in gaat. Maar ook dat er veel “waardevolle kennis” is opgedaan.

De onbemande Starliner landde in White Sands Space Harbour, in de staat Nieuw-Mexico. Beeld: Aubrey Gemignani/NASA.

Het precieze probleem met de stuwraketten zal overigens altijd onduidelijk blijven. De servicemodule waar die aan vast zaten, was namelijk niet ontworpen om de hele terugreis te overleven en werd vlak voor de atmosfeer afgeworpen. Alleen de bemanningsmodule was gebouwd om de extreme hitte en weerstand te weerstaan. Hierdoor kunnen technici van Boeing de problemen niet eigenhandig onderzoeken.

Dit was de derde testvlucht van het ruimteschip, en de tweede succesvolle landing. Bij de eerste onbemande testvlucht vloog de Starliner door een storing in de interne klok het ISS voorbij en lukte het niet om nog terug te keren naar de aarde – bij de herkansing ging dat wel goed, hoewel toen andere problemen aan het licht kwamen.

