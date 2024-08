Boeings Starliner gaat zonder bemanning naar huis – astronauten blijven achter in ISS

Het is officieel: Boeings geplaagde ruimteschip Starliner gaat zonder bemanning naar huis. De astronauten blijven achter in het ruimtestation.

Op 5 juni 2024 vertrokken NASA-astronauten Butch Wilmore en Suni Williams vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in Florida richting het internationale ruimtestation (ISS). Het was de eerste bemande testvlucht met Boeings nieuwste ruimteschip: de Starliner.

Het plan was eenvoudig: vlieg naar de ruimte, koppel het ruimteschip aan het ISS, en kom weer naar huis. De hele missie had in ongeveer week geklaard moeten zijn. Maar bijna drie maanden later zit het tweetal door problemen met de Starliner nog steeds vast in het ISS.

Twee weken geleden had de NASA al laten weten dat de Starliner misschien zonder crew zou vertrekken; nu is die beslissing officieel genomen. Het ruimteschip vertrekt ergens in begin september. Wilmore en Williams blijven daardoor tot februari 2025 in het ISS en vliegen dan naar huis in een Crew Dragon van SpaceX, een grote concurrent van Boeing.

NASA-astronauten Butch Wilmore en Suni Williams in het ISS, waar ze nu al maanden langer verblijven dan gepland. Tot hun terugvlucht helpen ze de andere astronauten bij hun onderhoudstaken en wetenschappelijke experimenten. Beeld: NASA.

‘Ruimtevluchten zijn riskant’

Boeings ruimteschip kampt al lang met problemen; het project loopt jaren achter op schema en heeft al ruim een miljard dollar meer gekost dan gebudgetteerd.

Ook tijdens deze eerste bemande testvlucht ontstonden er problemen. De Starliner kampte onder andere met heliumlekken. Helium wordt gebruikt om de druk te regelen in het voorstuwingssysteem. Ook kregen enkele stuwraketten problemen tijdens de vlucht. Inmiddels is duidelijk dat die zichzelf wegens oververhitting hadden uitgeschakeld.

Na het grondig bestuderen van deze problemen heeft de NASA besloten om Wilmore en Williams niet met het geplaagde ruimteschip terug te sturen.

“Ruimtevluchten zijn riskant, zelfs tijdens de veiligste en meest routinematige missies. Een testvlucht is van nature noch veilig, noch routinematig. De beslissing om Butch en Suni aan boord van het internationale ruimtestation te houden en Boeings Starliner zonder bemanning naar huis te brengen is het resultaat van onze toewijding aan veiligheid”, zei NASA-baas Bill Nelson.

Snel vertrekken

Begin september vertrekt een Crew Dragon van SpaceX naar het ISS om een nieuwe crew af te zetten. Die zou oorspronkelijk uit vier astronauten bestaan, maar omdat Wilmore en Williams in februari 2025 met datzelfde ruimtevaartuig terug moeten, blijven er twee bemanningsleden op aarde achter.

De Starliner moet al snel vertrekken, hij staat namelijk geparkeerd bij dezelfde poort die de Crew Dragon moet gebruiken om aan te meren. Het is de bedoeling dat het onbemande vaartuig ergens begin september landt op ruimtehaven White Sands Space Harbor in de Amerikaanse staat New Mexico.

De bemande testvlucht had moeten bewijzen dat de Starliner klaar was voor routinematige vluchten naar het ISS. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de NASA daar nu al mee zal instemmen, waardoor het project nog meer vertraging oploopt.

Grote klap voor Boeing

Het gebruik van een SpaceX-vaartuig om Wilmore en Williams terug te brengen is een grote klap voor Boeing. De ervaren ruimtevaartgigant worstelt al jaren om te concurreren met het relatief jonge SpaceX. Bovendien had het bedrijf wel een succes kunnen gebruiken, de luchtvaartafdeling kampt de laatste tijd namelijk met een pr-nachtmerrie na een reeks problemen met hun vliegtuigen.

Bron: NASA