KIJK op de wereld: goedkoop grondgebied

Ooit behoorde dit gebied tot de cerrado, de savanne van 2 miljoen vierkante kilometer die ongeveer 20 procent van het Braziliaanse grondgebied beslaat. Maar inmiddels zijn de vlakke delen van het ruige terrein omgetoverd tot vruchtbare landbouwgebieden waar enorme hoeveelheden soja, koffie, katoen en maïs worden verbouwd.

Ze maakten de gemeente Luís Eduardo Magalhães tot het Braziliaanse hart van alles wat met landbouw te maken heeft. De gelijknamige stad groeide erdoor in tien jaar tijd van 20.000 tot ruim 50.000 inwoners. En de omringende landbouwgronden trekken onder meer boeren uit de VS, China, Nieuw-Zeeland en Nederland aan. Door de hoge prijs van de landbouwgrond in hun vaderland kunnen ze hun bedrijven daar niet laten groeien.

Maar hier, waar een hectare grond omgerekend zo’n 4500 euro kost, liggen nog wel kansen. Het zal je niet verbazen dat de lokale boeren niet zo heel enthousiast zijn over de instroom van al die buitenlandse concullega‘s.

Beeld: Google Earth