William Anders, astronaut bekend van Earthrise, omgekomen bij vliegtuigongeluk

Apollo 8-astronaut William (Bill) Anders, die de iconische Earthrise-foto maakte, is op 90-jarige leeftijd omgekomen bij een vliegtuigongeluk.

De gepensioneerde Amerikaanse luchtmachtofficier en Apollo 8-astronaut William (Bill) Anders is vrijdag (7 juni 2024) op 90-jarige leeftijd omgekomen toen zijn vliegtuig neerstortte voor de kust van de staat Washington. Hij bestuurde het toestel zelf, verder waren er geen passagiers aan boord. William Anders werd vooral bekend door de iconische Earthrise-foto die hij schoot tijdens de Apollo 8-missie.

Anders’ zoon Greg heeft bevestigd dat het lichaam van zijn vader is gevonden. “De familie is er kapot van. Hij was een geweldige piloot en hij zal vreselijk gemist worden”, zei Greg tegen het Amerikaanse persbureau Associated Press.

De National Transportation Safety Board meldt dat Anders een Beechcraft A45 vloog – ook bekend als een T-34. Het kleine, militaire trainingsvliegtuig stortte neer voor de kust van Jones Island. De crash wordt nog onderzocht.

Een Beechcraft T34. Beeld: US Navy.

Earthrise

Zesenvijftig jaar geleden, op kerstavond 1986, waren Apollo 8-astronauten William Anders, Jim Lovell en Frank Borman bezig aan hun vierde rondje (van de tien in totaal) om de maan. Toen Anders naar buiten keek, zag hij dit bijzondere tafereel: de aarde die op kwam boven de maan.

De beroemde Earthrise-foto, gemaakt door William (Bill) Anders tijdens de Apollo 8-missie. Beeld: NASA/Bill Anders.

De astronaut moest snel handelen, wilde hij de aardopkomst op de gevoelige plaat leggen. In zijn Hasselblad-camera zat een zwart-witrolletje dat hij verruilde voor een kleurenfilm. Vervolgens zette hij de focus op oneindig en begon de blauwe knikker te kieken. Wat de astronaut toen nog niet wist, was dat zijn ‘Earthrise’ uiteindelijk een van de meest invloedrijke foto’s in de geschiedenis zou worden.

De foto veranderde de manier waarop mensen naar de aarde keken. Earthrise liet de kwetsbaarheid van onze planeet zien en werd al snel het gezicht van veel klimaatacties, die daarvoor nog weinig bekendheid en urgentie hadden. Later zei Anders: “We zijn helemaal daarnaartoe gegaan om de Maan te verkennen en het belangrijkste dat we hebben ontdekt is de Aarde.”

Eigenlijk is de plaat niet genomen zoals je hem hierboven ziet; het origineel heeft de maan rechts en de aarde links. Maar omdat een ‘opkomst’ het liefst horizontaal wordt gezien, wordt de foto vaak een kwartslag gedraaid. De polen van de aarde bevinden zich op de foto dus aan de zijkanten, met Antarctica zichtbaar op tien uur.

Bemanning van de Apollo 8-missie. Van links naar rechts: James Lovell, William Anders, Frank Borman. Beeld: NASA.

Bronnen: BBC, The Guardian