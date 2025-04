Zeldzame ruimtevondst: twee witte dwergen die supernova gaan veroorzaken 

Een internationaal team van wetenschappers heeft in de Melkweg een opmerkelijke vondst gedaan: twee witte dwergen die in de toekomst een enorme explosie gaan veroorzaken.

Op zo’n 150 lichtjaar van onze aarde hebben wetenschappers voor het eerst in de geschiedenis een dubbelstersysteem gevonden dat uit twee witte dwergen bestaat. Als deze samensmelten, zullen ze ontploffen tot een zogeheten supernova type I-a.

Van witte dwerg naar supernova

Sterren die tot tien keer zwaarder zijn dan onze eigen zon, zullen ooit eindigen als een witte dwerg. De ster bereikt deze eindfase als zijn brandstof op is, waardoor hij niet meer genoeg hitte kan produceren om de kernreacties gaande te houden.

Het vermoeden bestaat al langer dat twee witte dwergen die om elkaar heen draaien verantwoordelijk zijn voor de meeste type I-a supernova’s. Daarbij trekt de zwaarste van de twee materiaal aan van de lichtste. Eenmaal samengesmolten wordt er zoveel energie geproduceerd, dat het tot een zware ontploffing komt: een supernova.

Onvermijdelijke explosie

De theorie is niet nieuw, maar de fysieke ontdekking van zo’n dubbelstersysteem wel. Het is voor het eerst dat de voorloper van zo’n type I-a supernova is gevonden.

“Toen we ontdekten dat de afstand tussen de twee sterren slechts een zestigste is van die tussen de aarde en de zon, realiseerde ik me dat dit dubbelstersysteem onvermijdelijk zal leiden tot een type I-a supernova”, vertelt onderzoeker James Munday in een persbericht.

De witte dwergen hebben samen een massa van 1,56 keer dat van onze zon, maar qua formaat zijn ze veel kleiner dan de zon. Als een ster zo’n dichte massa heeft, ontploft het systeem onvermijdelijk.

Supernova’s komen vaker voor

Dat dit dubbelstersysteem in onze Melkweg is gevonden, is volgens de onderzoekers genoeg reden om aan te nemen dat het geen extreem zeldzaam fenomeen is. “Anders hadden we op plekken veel verder weg moeten zoeken voordat we hem tegenkwamen”, vertelt onderzoeker Ingrid Pelisoli.

Explosie laat op zich wachten

Momenteel cirkelen de witte dwergen in iets meer dan 14 uur om elkaar heen. Uiteindelijk zullen ze het rondje in dertig tot veertig seconden voltooien. De zwaarste witte dwerg van de twee zal dan steeds meer materiaal van de ander aantrekken.

Het oppervlak van de zwaarste witte dwerg wordt daardoor zo zwaar, dat hij bezwijkt onder zijn eigen zwaartekracht. Het oppervlak explodeert eerst, gevolgd door de kern. Het materiaal dat hierbij vrijkomt, botst vervolgens op de andere witte dwerg. Die zal daardoor ook ontploffen.

Als dat gebeurt, zal er aan de hemel een superfel licht verschijnen, zo’n tien keer feller dan de maan. Wij gaan dat overigens niet meer meemaken. Uit berekeningen blijkt dat de explosie nog 23 miljard jaar op zich laat wachten.

Bron: Nature Astronomy

Beeld: University of Warwick/Mark Garlick