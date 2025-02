Geheimzinnig toestel maakt selfie in de ruimte

De United States Space Force heeft een zeldzaam kiekje gedeeld van het toestel X-37B in een baan om de aarde.

Als je een cool speeltje hebt, wil je dat het liefst aan de wereld tonen. Toch? Nou, de US Space Force is niet zo scheutig met het delen van beelden van zijn ruimtevliegtuig X-37B. Des te spannender als er wel een keer een foto van verschijnt. En dat is dit weekend gebeurd; de US Space Force heeft een selfie van het toestel gepubliceerd.

Schild rond de VS

De mysterieuze X-37B houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Het toestel is, aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie, een testomgeving waar apparatuur kan worden blootgesteld aan de ruimte. Maar daar is niet iedereen van overtuigd.

Geruchten en speculaties over de missies zijn er genoeg. De X-37B zou satellieten van andere naties uit de ruimte plukken en naar de aarde brengen. Volgens weer andere geruchten voert het toestel tests met lasers uit die samen uiteindelijk een schild rond de VS moeten vormen om inkomende raketten te onderscheppen. Maar bewijzen daarvoor ontbreken.

Wat we wel weten is dat Space X’s Falcon Heavy de autonoom vliegende X-37B op 28 december 2023 de lucht in schoot voor zijn zevende missie. In een baan rond de aarde zou het toestel onder meer een nieuwe ‘aerobrake-manoeuvre’ testen. Het vliegtuig gebruikt hierbij de frictie van de aardse atmosfeer om snel van baan te veranderen.

Selfie X-37B

An X-37B onboard camera, used to ensure the health and safety of the vehicle, captures an image of Earth while conducting experiments in HEO in 2024.The X-37B executed a series of first-of-kind maneuvers, called aerobraking, to safely change its orbit using minimal fuel. pic.twitter.com/ccisgl493P — United States Space Force (@SpaceForceDoD) February 21, 2025



En tijdens deze missie heeft X-37B onlangs dus een foto gemaakt waarop een deel van het toestel zelf te zien is met daarachter de aarde. Hoewel het ruimtevliegtuig is ontworpen om in een lage baan rond de aarde te vliegen (zo’n 806 kilometer boven onze planeet), bevindt het zich op deze foto op 35.786 kilometer afstand.

Hoelang het toestel dit keer in de ruimte verblijft, moeten we afwachten. Hij bracht tijdens zijn zesde missie maar liefst 908 dagen in het buitenaardse door.

Beeld: US Space Force