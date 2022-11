Geheimzinnig toestel verblijft recordtijd in de ruimte

908 dagen vloog de X-37B tijdens zijn zesde missie onafgebroken rondjes om de aarde. Maar wat het Amerikaanse ruimtevliegtuig daar precies deed, blijft een groot mysterie.

Met een supersonische schokgolf keerde het geheime ruimtevliegtuig X-37B van de US Space Force op zaterdag 12 november terug. Het landde op NASA’s Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility in Florida na maar liefst 908 dagen in de ruimte te hebben doorgebracht. Meer dan vier maanden langer dan de vorige missies, en dus goed voor een nieuw record.

Geruchten en speculaties

De X-37B houdt de gemoederen al een tijdje bezig. Wat de missies van het toestel precies inhouden, weten we dan ook niet. De US Space Force, waar dit uiterst geheime project onder valt, houdt zich daarover nogal op de vlakte. De autonoom vliegende X-37B is, aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie, een testomgeving waar apparatuur kan worden blootgesteld aan de ruimte.

Maar daar is niet iedereen van overtuigd. Geruchten en speculaties over de lange missies – de vorige duurde 780 dagen – zijn er genoeg. De X-37B zou satellieten van andere naties uit de ruimte plukken en naar de aarde brengen. Of hij zou satellietsignalen verstoren. Volgens weer andere geruchten voert de X-37B tests met lasers uit die samen uiteindelijk een schild rond de VS moeten vormen om inkomende raketten te onderscheppen. Maar bewijzen daarvoor ontbreken.

Tipje van de sluier

Toch is er een aantal dingen bekendgemaakt. Zo weten we dat de X-37B twee experimenten heeft uitgevoerd voor de NASA, waarin de effecten van de ruimteomgeving op bepaalde materialen en zaadjes getest werden. Ook nam hij tijdens z’n missie de FalconSat-8 mee, een kleine satelliet van de Amerikaanse luchtmacht. Tot slot testte hij voor het Naval Research Laboratory hoe haalbaar het is om energie van zonnepanelen om te zetten in radiostraling, zodat die draadloos naar aarde geleid kan worden.

De X-37 (toen nog zonder B) begon zijn leven in 1999 als project van de NASA, die Boeing vroeg een ruimtevliegtuig te ontwikkelen op basis van het spaceshuttle-ontwerp. Enkele jaren later nam de US Space Force de X-37B ruimtevaartuigen (twee in totaal) over van de NASA. Ze worden net als een reguliere satelliet omhooggeschoten met een raket. Bij de eerste vier missies was dat een Atlas V. Bij de vijfde verliet de X-37B – die met een lengte van 8,8 meter officieel het kleinste ruimtevliegtuig ooit is – de dampkring met een Falcon 9 van SpaceX. Na de lancering koppelt de X-37B zich los, waarna hij aan zijn missie begint.

De onbemande X-37B gebruikt hydrazine en stikstoftetroxide als brandstof om zijn baan rond de aarde aan te passen. Wanneer die vloeistoffen samenkomen, ontstaat er een chemische reactie. Ze ontbranden, waarna de hydrazine uit elkaar valt in ammoniak, stikstof en waterstofgas. Door de gassen naar buiten te geleiden, kunnen ze gebruikt worden om de X-37B een bepaalde richting op te sturen.

SPECS X-37B

Naam X-37B Ontwikkeld door Boeing Lengte 8,8 meter Breedte 2,9 meter Spanwijdte 4,6 meter Aandrijving hydrazine en stikstoftetroxide

Bronnen: US Space Force, New Atlas, KIJK 1/2020

Beeld: US Space Force