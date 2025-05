Wetenschappers ontwikkelen contactlens waarmee je infraroodlicht kunt zien

Neurowetenschappers en materiaalkundigen hebben contactlenzen gemaakt waarmee je infraroodstraling kunt zien. En daarvoor hoef je niet eens je ogen open te hebben.

Het menselijk oog is zeker niet slecht, maar sommige dingen vallen volledig buiten ons zichtvermogen, zoals infraroodstraling. Die lichtgolven zijn te lang voor onze ogen om te kunnen waarnemen. Andere dieren kunnen dit wel, zoals muggen en bedwantsen. Onze warme lichamen, die infraroodstraling uitzenden, weten zij zo feilloos te vinden.

Chinese wetenschappers hebben nu een zachte contactlens gemaakt waarmee infraroodlicht ook voor het menselijk oog zichtbaar wordt. Ze beschrijven hun uitvinding in het vakblad Cell. Hoe werkt deze contactlens?

Lens met nanodeeltjes

Het menselijk oog ziet licht dat grofweg een golflengte heeft van 400-750 nanometer. De onderzoekers wilden het licht dat net buiten ons bereik valt zichtbaar maken, met een golflengte van 800-1600 nanometer.

Daarom maakten ze een lens met nanodeeltjes, die het voor ons onzichtbare licht absorbeert en omzet in waarneembaar licht. Ze combineerden deze deeltjes met niet-giftige polymeren. Daar worden momenteel al zachte contactlenzen mee gemaakt.

Het resultaat is een lens die niet hoeft te worden opgeladen en volledig transparant is. Je kunt dus alsnog reguliere lichtgolven opvangen en daarnaast infraroodlicht.

Resultaten van de infraroodlens

De lens werd getest op muizen en daarna ook op mensen. Al tijdens de muizentesten werd duidelijk dat de uitvinding werkte.

De onderzoekers gaven hen bijvoorbeeld de keus tussen een donkere doos en een doos die infraroodlicht uitstraalde. De muizen met contactlenzen kropen altijd in de infrarode doos, terwijl de controlemuizen geen voorkeur hadden. Daarnaast bleek uit hersenscans dat de gebieden die worden gekoppeld aan zicht activiteit vertoonden als de muizen infraroodsignalen oppikten.

Menselijke proefpersonen konden de infrarode flitsen van een LED-lichtbron detecteren met een contactlens in, terwijl ze dat zonder niet konden. Dat ging zelfs nog beter toen ze hun ogen sloten. “Dat komt omdat infraroodlicht het ooglid beter kan binnendringen dan zichtbaar licht. Met gesloten ogen is er dus minder ruis”, aldus onderzoeker Tian Xue

Momenteel is de lens alleen in staat om infrarode straling van een LED-lichtbron op te vangen, maar het plan is om de nanodeeltjes nog gevoeliger te maken. Dan zouden we nog langere golflengtes moeten kunnen opvangen.

Opties voor kleurenblinden

Daarnaast waren de nanodeeltjes op zo’n manier aangepast, dat ze de straling in verschillende kleuren konden transformeren. Afhankelijk van de golflengte van het licht, transformeerde de contactlens de golflengtes in drie kleuren: blauw, groen en rood. Dit biedt volgens de onderzoekers ook mogelijkheden voor mensen met kleurenblindheid.

“Door rood zichtbaar licht te veranderen in bijvoorbeeld groen zichtbaar licht, zou deze technologie het onzichtbare zichtbaar kunnen maken voor kleurenblinden”, aldus Xue.

