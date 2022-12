Verwarmd brillenglas beslaat niet

Goed nieuws voor brildragers: een ultradun gouden laagje op brillenglazen houdt ze warm waardoor ze mistvrij blijven.

De grootste frustratie onder brildragers is ongetwijfeld beslagen brillenglazen. Vooral met dit koude weer komt het nogal eens voor. In de buitenlucht koelt je bril flink af en als je dan een warm gebouw binnenloopt, condenseren de waterdruppels op de glazen. Het lijkt ineens alsof je in de mist loopt. Onderzoekers van de ETH Zürich, onder leiding van Dimos Poulikakos, lijken een oplossing te hebben gevonden: een coating van gouddeeltjes. Ze publiceerden erover in Nature Nanotechnology.

Gesandwicht

Eerder dit jaar berichtten we al over een anti-besla-coating voor brillen, maar deze nieuwe methode werkt heel anders. Toen ging het om een laagje dat waterdruppels uitsmeert, zodat je er doorheen kunt kijken. Maar het team van Poulikakos heeft een coating ontwikkeld die je brillenglazen verwarmd, zodat er überhaupt geen waterdruppels meer op terecht komen (zie het rechter brillenglas op de foto bovenaan; alleen deze is behandeld tegen het beslaan).

De coating is als volgt opgebouwd. Een minuscuul dun laagje goud – twaalfmaal zo dun als bladgoud (wat dient als versiersel van bijvoorbeeld beelden of schilderijlijsten) – is gesandwicht tussen laagjes titaniumoxide. Deze twee lagen zorgen voor isolatie en de bovenste geeft ook nog bescherming tegen schade.

De anti-besla-coating voor brillenglazen bestaat uit drie laagjes: titaniumoxide, goud en nogmaals titaniumoxide. Beeld: ETH Zürich

Passieve verwarming

Het gouden laagje absorbeert zonlicht van het infrarode spectrum en zet dat om in warmte. De temperatuur van de brillenglazen waarop de coating is aangebracht stijgt dan met ongeveer 8 graden Celsius. Hier merk je overigens niets van; de warmte blijft goed opgesloten in de coating.

Autoruitverwarming werkt ongeveer op dezelfde wijze. Alleen gebeurt het bij auto’s elektrisch, met behulp van geïntegreerde draadjes in het glas. De brillencoating geeft passieve verwarming. Dat is voordelig, want het gebruikt geen stroom.

Ook ramen en spiegels

Maar maakt het goud de coating niet erg duur? Poulikakos en collega’s denken van niet, want je gebruikt maar heel weinig gouddeeltjes voor zo’n ultradun laagje. Het is zelfs zo dun, dat je er gewoon doorheen kunt kijken. Natuurlijk wel zo handig bij een bril.

Naast brillenglazen, zou de coating ook aangebracht kunnen worden op windschermen, zodat deze niet beslagen raken. Andere toepassingen, zoals bij ramen, spiegels en optische sensors, kunnen in de toekomst volgen. Ook gaat Pouliakakos met zijn team onderzoeken of andere metalen ook als coating kunnen dienen.

Nooit meer beslagen brillenglazen in de toekomst? We gaan het zien!

