Deze gevleugelde robot landt als een vogel

Landen op een tak; vogels doen lijken alsof het heel eenvoudig is. Toch was het voor robotvogels lange tijd een onmogelijke opgave. Tot nu.

Om op een tak te landen moeten vogels een balans vinden tussen timing, landingsimpact, snelheid en beschikken over een flinke dosis precisie. Dit is zo complex dat zogenoemde ornithopters, robots die vliegen door met hun vleugels te flapperen, het nooit onder de knie hebben gekregen. Maar in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications laten Spaanse en Zwitserse onderzoekers zien dat hun vliegende robot het wel kan.

Ook interessant:

Supersnel grijpen

Landen op een tak brengt volgens de onderzoekers een groot voordeel met zich mee. Onbemande vliegende voertuigen hebben vaak maar een korte batterijduur. Een ornithopter die tijdens zijn vlucht in staat is te landen op een tak, kan daar met behulp van zonnepanelen even opladen. Het apparaat wordt dan geschikt voor langere missies.

Om de robotvogel succesvol te laten landen hebben de onderzoekers hem uitgerust met een computer en navigatiesysteem. Verder heeft hij een klauw waarmee hij zich aan een tak kan vastklampen, en die beweging lijkt sterk op die van een landende vogel. Door de impact van de klauw op de tak, vouwt de grijper er automatisch omheen. En dat gaat snel; binnen 25 milliseconden grijpt de robot de stok vast.

Een eerste stap

Het landen gaat volledig automatisch, de vogel hoeft niet bestuurd te worden. Maar er is nu wel nog een extern systeem nodig dat vanaf een afstandje de positie van de ornithopter in de ruimte bepaalt en die info naar de mechanische vogel stuurt. Dat is nodig om de afstand tot de tak goed te bepalen. De robot kan zijn trucje dus alleen nog maar in het lab.

Voor de onderzoekers is dit daarom nog maar de eerste stap. Ze willen hun vogelrobot zelfstandiger maken zodat het ook buiten op een tak kan landen. Uiteindelijk moet hij ook op andere manieren kunnen landen, bijvoorbeeld door neer te strijken op daken. De robotversies kunnen dus nog veel leren van echte vogels.

In het YouTube-filmpje hieronder zie je de robotvogel in actie.

Bronnen: EPFL, Nature Communications

Beeld: Rachel Zuffery/EPFL