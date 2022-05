Dit bootje vaart met gemak over onstuimig water

Hoge golven een probleem? Niet voor deze nieuwe catamaran. Hij vaart met gemak over stormachtig water.

Over het algemeen lukt het boten niet goed om stabiel te blijven in wilder water. Maar de nieuwe WAM-V (Wave Adaptive Modular Vessel) van het Californische bedrijf Marine Advanced Robotics waant zich zelfs bij de hoogste golven in een zee van rust.

Catamaran

De bijzondere catamaran kan dankzij een combinatie van allerlei kogelgewrichten, schokdempers en andere slimme technieken namelijk meebewegen met de golven. Daardoor beukt het bootje niet tegen de zijkant van iedere golf aan, maar glijdt hij eroverheen. Deze nieuwe boten zijn gemaakt voor technische doeleinden, en helaas niet om zelf een ritje op te maken.

Het bedrijf produceert de WAM-V in verschillende formaten. De standaardversies die op de markt komen zijn 2,4 en 4,8 en 6,7 meter lang. Wil je een grotere boot? Dat kan. Maar dan moet je hem wel bij het bedrijf aanvragen.

Bagageruim

Het bootje van 2,4 meter heet de WAM-V 8. Dat cijfer staat voor zijn lengte: 8 voet. Het kan worden opgevouwen, waardoor het meegenomen kan worden in een pickuptruck of zelfs in het bagageruim van een binnenlandse vlucht. De grootste versie kan wat minder makkelijk mee in het vliegtuig, maar is dan weer wat breder inzetbaar. Zo kan hij meerdere dagen achter elkaar ronddobberen, bijvoorbeeld om de zee te onderzoeken, voor defensiedoeleinden of om de kust in de gaten te houden. Hij kan 20 knopen varen, wat neerkomt op zo’n 37 kilometer per uur.

De boten worden bestuurd met een soort controller en kunnen allemaal extreem korte draaien maken: 360 graden binnen de eigen romplengte. Handig als je een golf tegenkomt die zelfs voor deze boot net iets te hoog gegrepen is.

Al met al een erg hightech boot dus. Om achter de prijs te komen moet je een offerte aanvragen. Die ligt waarschijnlijk niet in dezelfde categorie als het bestuurbare bootje uit de speelgoedwinkel. Maar goed, dan heb je wel wat.

Bronnen: Interesting Engineering , New Atlas

Beeld: Marine Advanced Robotics